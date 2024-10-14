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В мире снижается спрос на сталь
В мире снижается спрос на сталь - 14.10.2024, ПРАЙМ
В мире снижается спрос на сталь
Мировой спрос на сталь снизится на 0,9%, до 1,75 миллиарда тонн в 2024 году, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T21:14+0300
2024-10-14T21:14+0300
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экономика
мировой спрос
сталь
прогноз
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на сталь снизится на 0,9%, до 1,75 миллиарда тонн в 2024 году, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). "Всемирная ассоциация стали прогнозирует, что в этом году мировой спрос на сталь снизится еще на 0,9% - до 1,751 миллиарда тонн. Ожидается, что мировой спрос на сталь вырастет на 1,2% в 2025 году и достигнет 1,772 миллиарда тонн", - говорится в прогнозе ассоциации. "Мы вносим значительный пересмотр в сторону понижения нашего прогноза спроса на сталь на 2024 год для большинства крупнейших экономик, включая Китай, что отражает сохраняющуюся слабость производства наряду с сохраняющимися глобальными экономическими препятствиями… Ожидается восстановление спроса на сталь в 2024 году после спада, наблюдавшегося в 2022-2023 годах", - прокомментировал прогноз председатель экономического комитета WSA Мартин Теурингер, слова которого приводит организация. Ожидается, что в Китае спрос на сталь снизится на 3,0% в 2024 году и еще на 1,0% в 2025 году. Тем не менее, в WSA допускают повышение прогноза на 2025 год. По мнению ассоциации, спрос на сталь в развивающихся странах, за исключением Китая, вырастет на 3,5% в 2024 году и на 4,2% в 2025 году. В организации полагают, что увеличение спроса на сталь в Индии составит 8,0% в 2024 и 2025 годах. Этому росту способствует особенно продолжающийся сильный рост инвестиций в инфраструктуру, отмечают в WSA. Спрос на сталь в таких регионах, как MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки) и ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), восстановится в 2024 году после значительного замедления в 2022-2023 годах. По прогнозам WSA, в 2024 году в развитых странах спрос на сталь снизится на 2,0%, поскольку основные страны-потребители стали, такие как США, Япония, Корея и Германия, столкнутся со значительным спадом. Тем не менее в 2025 году ожидается рост спроса на сталь в развитых странах мира на 1,9%. Восстановление обусловлено долгожданным ростом спроса на сталь в ЕС и скромным восстановлением в США и Японии, добавляют в ассоциации.
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мировой спрос, сталь, прогноз
Экономика, Мировой спрос, сталь, прогноз
В мире снижается спрос на сталь
WSA: мировой спрос на сталь снизится на 0,9% - до 1,8 млрд тонн в 2024 году
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на сталь снизится на 0,9%, до 1,75 миллиарда тонн в 2024 году, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA).
"Всемирная ассоциация стали прогнозирует, что в этом году мировой спрос на сталь снизится еще на 0,9% - до 1,751 миллиарда тонн. Ожидается, что мировой спрос на сталь вырастет на 1,2% в 2025 году и достигнет 1,772 миллиарда тонн", - говорится в прогнозе ассоциации.
"Мы вносим значительный пересмотр в сторону понижения нашего прогноза спроса на сталь на 2024 год для большинства крупнейших экономик, включая Китай, что отражает сохраняющуюся слабость производства наряду с сохраняющимися глобальными экономическими препятствиями… Ожидается восстановление спроса на сталь в 2024 году после спада, наблюдавшегося в 2022-2023 годах", - прокомментировал прогноз председатель экономического комитета WSA Мартин Теурингер, слова которого приводит организация.
Ожидается, что в Китае спрос на сталь снизится на 3,0% в 2024 году и еще на 1,0% в 2025 году. Тем не менее, в WSA допускают повышение прогноза на 2025 год. По мнению ассоциации, спрос на сталь в развивающихся странах, за исключением Китая, вырастет на 3,5% в 2024 году и на 4,2% в 2025 году.
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В организации полагают, что увеличение спроса на сталь в Индии составит 8,0% в 2024 и 2025 годах. Этому росту способствует особенно продолжающийся сильный рост инвестиций в инфраструктуру, отмечают в WSA. Спрос на сталь в таких регионах, как MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки) и ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), восстановится в 2024 году после значительного замедления в 2022-2023 годах.
По прогнозам WSA, в 2024 году в развитых странах спрос на сталь снизится на 2,0%, поскольку основные страны-потребители стали, такие как США, Япония, Корея и Германия, столкнутся со значительным спадом. Тем не менее в 2025 году ожидается рост спроса на сталь в развитых странах мира на 1,9%. Восстановление обусловлено долгожданным ростом спроса на сталь в ЕС и скромным восстановлением в США и Японии, добавляют в ассоциации.