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ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании - 14.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора, сказал журналистам зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин. | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T14:02+0300
2024-10-14T14:02+0300
2024-10-14T14:02+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора, сказал журналистам зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин. "Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании", - сказал Заботкин. Ближайшее заседание ЦБ пройдет 25 октября. На нем регулятор также представит свой обновленный среднесрочный макропрогноз. "Мы наш среднесрочный прогноз будем уточнять с учетом всех дополнительных вводных, которые получены с июля, как в части данных, так и в части решений по другим направлениям экономической политики, в том числе тарифным, и с учетом этого будем уточнять, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели вблизи 4%", - ответил Заботкин на вопрос о том, может ли ЦБ пересмотреть прогноз по инфляции на 2025 год в свете предложенной кабмином в следующем году индексации тарифов ЖКХ. Согласно социально-экономическому прогнозу Минэкономразвития России, рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля 2025 года составит 11,9%. Текущий среднесрочный прогноз Банка России исходит из того, что инфляция по итогам 2025 года будет в коридоре 4-4,5%.
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ставка банка россии
Банк России, ставка Банка России
ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
Заботкин: ЦБ допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора, сказал журналистам зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.
"Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании", - сказал Заботкин.
Ближайшее заседание ЦБ пройдет 25 октября. На нем регулятор также представит свой обновленный среднесрочный макропрогноз.
"Мы наш среднесрочный прогноз будем уточнять с учетом всех дополнительных вводных, которые получены с июля, как в части данных, так и в части решений по другим направлениям экономической политики, в том числе тарифным, и с учетом этого будем уточнять, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели вблизи 4%", - ответил Заботкин на вопрос о том, может ли ЦБ пересмотреть прогноз по инфляции на 2025 год в свете предложенной кабмином в следующем году индексации тарифов ЖКХ.
Согласно социально-экономическому прогнозу Минэкономразвития России, рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля 2025 года составит 11,9%.
Текущий среднесрочный прогноз Банка России исходит из того, что инфляция по итогам 2025 года будет в коридоре 4-4,5%.
Аналитики в России предсказали дальнейший рост ключевой ставки ЦБ