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Суд не будет пересматривать запрет Net4Gas на спор с "Газпром экспортом"

Суд не будет пересматривать запрет Net4Gas на спор с "Газпром экспортом" - 14.10.2024, ПРАЙМ

Суд не будет пересматривать запрет Net4Gas на спор с "Газпром экспортом"

Верховный суд (ВС) РФ отказал оператору газопроводов Чехии Net4Gas в пересмотре решений нижестоящих судов, запретивших этой компании продолжать спор с ООО... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T10:19+0300

2024-10-14T10:19+0300

2024-10-14T10:19+0300

россия

суд

газпром экспорт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ отказал оператору газопроводов Чехии Net4Gas в пересмотре решений нижестоящих судов, запретивших этой компании продолжать спор с ООО "Газпром экспорт" за рубежом, следует из материалов дела. "Отказать компании NET4GAS в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ. Net4Gas добивалась пересмотра решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятого в марте. Суд первой инстанции полностью удовлетворил заявление "Газпром экспорта", запретив Net4Gas продолжать спор в арбитражном суде при экономической и аграрной палатах Чешской Республики. Суд также определил взыскать с ответчика около 113 миллионов евро в пользу "Газпром экспорта" на случай нарушения запрета на разбирательство за рубежом. Арбитражный суд Северо-Западного округа в июне оставил этот вердикт в силе. Согласно февральскому заявлению Net4Gas, ранее эта компания не получила причитающиеся ей по контрактам с крупным российским поставщиком последние ежемесячные платежи за использование газотранспортной системы. По данным Net4Gas, переговоры с российской компанией не принесли положительного результата, и чешский оператор решил приступить к арбитражному разбирательству. С октября 2023 года арбитражный суд Петербурга регулярно рассматривает иски "Газпром экспорта" к бывшим иностранным партнёрам. Все они касаются введения запрета на продолжение судебных разбирательств между сторонами за рубежом. Так, в мае арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал три иска "Газпром экспорта" к иностранным компаниям, включая французскую Engie, швейцарскую DXT Commodities и чешскую Innogy Energie. Все они удовлетворены. В марте арбитражный суд Петербурга по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Тогда же суд удовлетворил иск "Газпром экспорта" к Uniper Global Commodities SE и к METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.

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россия, суд, газпром экспорт