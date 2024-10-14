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Суд отклонил апелляцию Deutsche Bank по иску "Русхимальянса" - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Суд отклонил апелляцию Deutsche Bank по иску "Русхимальянса"
Суд отклонил апелляцию Deutsche Bank по иску "Русхимальянса" - 14.10.2024, ПРАЙМ
Суд отклонил апелляцию Deutsche Bank по иску "Русхимальянса"
Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) отказался приостановить исполнение судебных актов двух нижестоящих инстанций о взыскании с немецкого... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T13:55+0300
2024-10-14T13:55+0300
россия
суд
русхимальянс
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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) отказался приостановить исполнение судебных актов двух нижестоящих инстанций о взыскании с немецкого Deutsche Bank более 238,6 миллиона евро (около 25,1 миллиарда рублей по текущему курсу) по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи". Как следует из опубликованного определения суда, окружной суд отклонил соответствующее ходатайство ответчика, мотивированное тем, что взысканная сумма значительна, поэтому поворот исполнения судебных актов будет затруднителен. Кроме того, Deutsche Bank отмечал, что исполнение обжалуемых им судебных актов уже в полном объеме обеспечено арестом денежных средств на счетах банка в России. Суд счел доводы заявителя необоснованными. Рассмотрение кассации Deutsche Bank на судебные акты двух инстанции назначено на январь. "Русхимальянс" в иске, поданном в июне прошлого года, потребовал взыскать с Deutsche Bank выплату по банковской гарантии от 24 сентября 2021 года в размере более 238,1 миллиона евро, неустойку за просрочку осуществления этой выплаты в размере около 480 тысяч евро по состоянию на дату подачи искового заявления, а также неустойку за период с даты подачи искового заявления по дату фактического исполнения обязательства. Денежные требования арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в мае удовлетворил в полном объеме. При этом суд отклонил требование истца об обращении взыскания на 100-процентные доли ответчика в российских юрлицах - ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка". Как поясняется в решении, "Дойче Банк" сообщил, что на открытых в нем счетах Deutsche Bank в качестве обеспечительных мер арестованы денежные средства в размере суммы иска, за счет которых может быть исполнено решение, в связи с чем "суд не усматривает оснований для удовлетворения иска об обращении взыскания". Апелляция оставила решение без изменения. "Дойче Банк" входит в 100 крупнейших кредитных организаций в России. Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В свою очередь "Русхимальянс" ведет в районе Усть-Луги строительство комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Deutsche Bank, как и ряда других немецких банков, обеспечивала обязательства Linde по контракту от 9 сентября 2021 года. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.
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россия, суд, русхимальянс
РОССИЯ, суд, Русхимальянс
13:55 14.10.2024
 
Суд отклонил апелляцию Deutsche Bank по иску "Русхимальянса"

Суд не приостановил взыскание 238,6 млн евро с Deutsche Bank по иску "Русхимальянса"

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) отказался приостановить исполнение судебных актов двух нижестоящих инстанций о взыскании с немецкого Deutsche Bank более 238,6 миллиона евро (около 25,1 миллиарда рублей по текущему курсу) по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи".
Как следует из опубликованного определения суда, окружной суд отклонил соответствующее ходатайство ответчика, мотивированное тем, что взысканная сумма значительна, поэтому поворот исполнения судебных актов будет затруднителен. Кроме того, Deutsche Bank отмечал, что исполнение обжалуемых им судебных актов уже в полном объеме обеспечено арестом денежных средств на счетах банка в России. Суд счел доводы заявителя необоснованными. Рассмотрение кассации Deutsche Bank на судебные акты двух инстанции назначено на январь.
"Русхимальянс" в иске, поданном в июне прошлого года, потребовал взыскать с Deutsche Bank выплату по банковской гарантии от 24 сентября 2021 года в размере более 238,1 миллиона евро, неустойку за просрочку осуществления этой выплаты в размере около 480 тысяч евро по состоянию на дату подачи искового заявления, а также неустойку за период с даты подачи искового заявления по дату фактического исполнения обязательства. Денежные требования арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в мае удовлетворил в полном объеме.
При этом суд отклонил требование истца об обращении взыскания на 100-процентные доли ответчика в российских юрлицах - ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка". Как поясняется в решении, "Дойче Банк" сообщил, что на открытых в нем счетах Deutsche Bank в качестве обеспечительных мер арестованы денежные средства в размере суммы иска, за счет которых может быть исполнено решение, в связи с чем "суд не усматривает оснований для удовлетворения иска об обращении взыскания". Апелляция оставила решение без изменения.
"Дойче Банк" входит в 100 крупнейших кредитных организаций в России. Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В свою очередь "Русхимальянс" ведет в районе Усть-Луги строительство комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков выступила немецкая инжиниринговая компания Linde.
В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Deutsche Bank, как и ряда других немецких банков, обеспечивала обязательства Linde по контракту от 9 сентября 2021 года. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Суд арестовал активы немецкой Linde в споре с "Русхимальянсом"
14 августа, 14:52
 
РОССИЯсудРусхимальянс
 
 
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