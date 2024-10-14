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Такси в Москве подорожало втрое
Такси в Москве подорожало втрое - 14.10.2024, ПРАЙМ
Такси в Москве подорожало втрое
Цена на поездки в такси в Москве выросла в три раза, время в пути увеличилось в 1,5 раза на фоне снегопада, обратил внимание корреспондент РИА Новости. | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T18:35+0300
2024-10-14T18:35+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Цена на поездки в такси в Москве выросла в три раза, время в пути увеличилось в 1,5 раза на фоне снегопада, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Первый снег пошел в центре Москвы в понедельник. Перед этим в городе шел дождь, около 13.20 начали падать крупные хлопья снега, которые сразу тают на земле. Ранее синоптики сообщали, что дожди с мокрым снегом принесут в понедельник в столицу до 15% месячной нормы осадков, в течение дня ожидается похолодание, максимальная температура воздуха составит плюс четыре градуса. "Заказов в разы больше, чем машин - из-за плохой погоды. Большие пробки по дороге - чем дольше поездка, тем дороже", - сообщается в приложении "Яндекс Go". Индикатор спроса светится красным, что свидетельствует о высокой цене для этого временного периода.Так, поездка длительностью около часа обойдется пользователям в 2000-2400 рублей, хотя обычно длительность поездки на подобное расстояние составляет около 40 минут, а стоимость - 700-800 рублей. Стоимость краткосрочных поездок - до 15 минут - выросла в 2-3 раза, с 200-300 рублей до 600-700 рублей. В отдельных случаях стоимость поездок увеличивается в 4-5 раз - например, поездка с "Парка культуры" до "Красносельской" днем стоила чуть больше 400 рублей, сейчас - более 1800 рублей.
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москва, такси, подорожание
Экономика, МОСКВА, такси, подорожание
Такси в Москве подорожало втрое
Стоимость поездок на такси в Москве выросла втрое на фоне снегопада
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Цена на поездки в такси в Москве выросла в три раза, время в пути увеличилось в 1,5 раза на фоне снегопада, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Первый снег пошел в центре Москвы в понедельник. Перед этим в городе шел дождь, около 13.20 начали падать крупные хлопья снега, которые сразу тают на земле. Ранее синоптики сообщали, что дожди с мокрым снегом принесут в понедельник в столицу до 15% месячной нормы осадков, в течение дня ожидается похолодание, максимальная температура воздуха составит плюс четыре градуса.
"Заказов в разы больше, чем машин - из-за плохой погоды. Большие пробки по дороге - чем дольше поездка, тем дороже", - сообщается в приложении "Яндекс Go". Индикатор спроса светится красным, что свидетельствует о высокой цене для этого временного периода.
Москве пообещали первый снег
Так, поездка длительностью около часа обойдется пользователям в 2000-2400 рублей, хотя обычно длительность поездки на подобное расстояние составляет около 40 минут, а стоимость - 700-800 рублей. Стоимость краткосрочных поездок - до 15 минут - выросла в 2-3 раза, с 200-300 рублей до 600-700 рублей. В отдельных случаях стоимость поездок увеличивается в 4-5 раз - например, поездка с "Парка культуры" до "Красносельской" днем стоила чуть больше 400 рублей, сейчас - более 1800 рублей.