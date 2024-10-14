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Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров
Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров - 14.10.2024, ПРАЙМ
Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров
Мессенджер Telegram объявил о запуске нового способа верификации телефонных номеров Telegram Gateway, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T21:01+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram объявил о запуске нового способа верификации телефонных номеров Telegram Gateway, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "Теперь компании смогут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционный способ верификации посредством SMS-сообщения. Это Telegram Gateway", - говорится в сообщении. Он также добавляет, что мессенджер уже проверил телефонные номера почти миллиарда пользователей, что сэкономит затраты других организаций. Стоимость отправки одного кода составит 0,01 доллара по всему миру, при этом если номер не связан с аккаунтом в Telegram, то за его подтверждение взиматься плата не будет. Как отмечается на сайте платформы Telegram, стоимость отправки кодов верификации через мессенджер может быть в 50 раз дешевле, традиционного способа посредством SMS-сообщения, который также уязвим к проблемам информационной безопасности.
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telegram, верификация, номера
Telegram, верификация, номера
Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров
Дуров: Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram объявил о запуске нового способа верификации телефонных номеров Telegram Gateway, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
"Теперь компании смогут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционный способ верификации посредством SMS-сообщения. Это Telegram Gateway", - говорится в сообщении.
Он также добавляет, что мессенджер уже проверил телефонные номера почти миллиарда пользователей, что сэкономит затраты других организаций. Стоимость отправки одного кода составит 0,01 доллара по всему миру, при этом если номер не связан с аккаунтом в Telegram, то за его подтверждение взиматься плата не будет.
В Telegram появились подарки
Как отмечается на сайте платформы Telegram, стоимость отправки кодов верификации через мессенджер может быть в 50 раз дешевле, традиционного способа посредством SMS-сообщения, который также уязвим к проблемам информационной безопасности.