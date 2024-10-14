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Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров

Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров - 14.10.2024, ПРАЙМ

Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров

Мессенджер Telegram объявил о запуске нового способа верификации телефонных номеров Telegram Gateway, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T21:01+0300

2024-10-14T21:01+0300

2024-10-14T21:02+0300

telegram

верификация

номера

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram объявил о запуске нового способа верификации телефонных номеров Telegram Gateway, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "Теперь компании смогут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционный способ верификации посредством SMS-сообщения. Это Telegram Gateway", - говорится в сообщении. Он также добавляет, что мессенджер уже проверил телефонные номера почти миллиарда пользователей, что сэкономит затраты других организаций. Стоимость отправки одного кода составит 0,01 доллара по всему миру, при этом если номер не связан с аккаунтом в Telegram, то за его подтверждение взиматься плата не будет. Как отмечается на сайте платформы Telegram, стоимость отправки кодов верификации через мессенджер может быть в 50 раз дешевле, традиционного способа посредством SMS-сообщения, который также уязвим к проблемам информационной безопасности.

https://1prime.ru/20241006/telegra-852014485.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, верификация, номера