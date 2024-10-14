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Мишустин назвал ключевые направления внешней торговли России
Мишустин назвал ключевые направления внешней торговли России - 14.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал ключевые направления внешней торговли России
Китай, Индия и Египет являются ключевыми направлениями внешней торговли в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России". | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T15:01+0300
2024-10-14T15:01+0300
2024-10-14T15:04+0300
экономика
россия
торговля
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Китай, Индия и Египет являются ключевыми направлениями внешней торговли в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России".По словам премьер-министра, поставки российской продукции в дружественные страны за четыре года выросли примерно на треть – до 86 процентов от общего объема отечественного экспорта, по данным за семь месяцев 2024 года."Ключевыми направлениями являются такие страны, как Китай, Индия и Египет. Хорошими темпами восстанавливается торговля с Вьетнамом", - сказал Мишустин.
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россия, торговля, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, торговля, Михаил Мишустин
Мишустин назвал ключевые направления внешней торговли России
Мишустин: ключевыми направлениями внешней торговли РФ стали КНР, Индия и Египет
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Китай, Индия и Египет являются ключевыми направлениями внешней торговли в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России".
По словам премьер-министра, поставки российской продукции в дружественные страны за четыре года выросли примерно на треть – до 86 процентов от общего объема отечественного экспорта, по данным за семь месяцев 2024 года.
"Ключевыми направлениями являются такие страны, как Китай, Индия и Египет. Хорошими темпами восстанавливается торговля с Вьетнамом", - сказал Мишустин.