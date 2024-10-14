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Мишустин назвал ключевые направления внешней торговли России

Мишустин назвал ключевые направления внешней торговли России - 14.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал ключевые направления внешней торговли России

Китай, Индия и Египет являются ключевыми направлениями внешней торговли в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России". | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T15:01+0300

2024-10-14T15:01+0300

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экономика

россия

торговля

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Китай, Индия и Египет являются ключевыми направлениями внешней торговли в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России".По словам премьер-министра, поставки российской продукции в дружественные страны за четыре года выросли примерно на треть – до 86 процентов от общего объема отечественного экспорта, по данным за семь месяцев 2024 года."Ключевыми направлениями являются такие страны, как Китай, Индия и Египет. Хорошими темпами восстанавливается торговля с Вьетнамом", - сказал Мишустин.

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россия, торговля, михаил мишустин