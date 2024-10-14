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Россия и Китай нарастили двусторонний товарооборот

Россия и Китай нарастили двусторонний товарооборот - 14.10.2024, ПРАЙМ

Россия и Китай нарастили двусторонний товарооборот

Товарооборот Китая и России по итогам первых девяти месяцев 2024 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 180,357 миллиарда... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T11:31+0300

2024-10-14T11:31+0300

2024-10-14T11:31+0300

экономика

россия

китай

товарооборот

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ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам первых девяти месяцев 2024 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 180,357 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 83,147 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 2,4%, а поставки из РФ в КНР выросли на 1,7%, составив 97,209 миллиарда долларов. Отдельно в сентябре товарооборот двух стран составил 21,809 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 10,562 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 11,246 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

китай

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россия, китай, товарооборот