https://1prime.ru/20241014/tramp-852157868.html
В США букмекеры предсказывают победу Трампа
В США букмекеры предсказывают победу Трампа - 14.10.2024, ПРАЙМ
В США букмекеры предсказывают победу Трампа
В США букмекеры более высоко оценивают шансы кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа одержать победу на выборах, нежели его конкурента... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T07:31+0300
2024-10-14T07:31+0300
2024-10-14T07:31+0300
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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. В США букмекеры более высоко оценивают шансы кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа одержать победу на выборах, нежели его конкурента - вице-президента, выдвинутую демократами Камалы Харрис, сообщает портал-агрегатор Election Betting Odds. Победу экс-президента в среднем предсказывают с вероятностью в 53%, у Харрис показатель на уровне примерно 46%. Ставки на ряде профильных ресурсов превышают миллиард долларов, на других исчисляются миллионами. Все сайты со ставками в целом отдают победу республиканцу с незначительным перевесом. Перелом в пользу Трампа наступил неделю назад, когда букмекеры заявляли о равных шансах на победу. К выходным разница между республиканским и демократическим кандидатами, согласно тем же оценкам, увеличилась до примерно 7 процентных пунктов. Опросы общественного мнения предрекают при этом победу Харрис. Выборы президента Соединенных Штатов пройдет 5 ноября. Демократов будет представлять вице-президент Харрис, республиканцев - бывший президент Трамп.
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сша, дональд трамп, камала харрис
США, Дональд Трамп, Камала Харрис
В США букмекеры предсказывают победу Трампа
Американские букмекеры отдают предпочтение Трампу перед Харрис
ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. В США букмекеры более высоко оценивают шансы кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа одержать победу на выборах, нежели его конкурента - вице-президента, выдвинутую демократами Камалы Харрис, сообщает портал-агрегатор Election Betting Odds.
Победу экс-президента в среднем предсказывают с вероятностью в 53%, у Харрис показатель на уровне примерно 46%. Ставки на ряде профильных ресурсов превышают миллиард долларов, на других исчисляются миллионами. Все сайты со ставками в целом отдают победу республиканцу с незначительным перевесом.
Перелом в пользу Трампа наступил неделю назад, когда букмекеры заявляли о равных шансах на победу. К выходным разница между республиканским и демократическим кандидатами, согласно тем же оценкам, увеличилась до примерно 7 процентных пунктов. Опросы общественного мнения предрекают при этом победу Харрис.
Выборы президента Соединенных Штатов пройдет 5 ноября. Демократов будет представлять вице-президент Харрис, республиканцев - бывший президент Трамп.
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