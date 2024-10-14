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ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России - 14.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 октября увеличился до 28,532 триллиона рублей с 28,141 триллиона на 1 сентября, сообщил Банк... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T11:41+0300
2024-10-14T11:41+0300
2024-10-14T11:41+0300
банк россии
денежная база
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 октября увеличился до 28,532 триллиона рублей с 28,141 триллиона на 1 сентября, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель вырос на 390,7 миллиарда рублей, или на 1,39%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,884 триллиона рублей на 1 октября). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,255 триллиона), обязательные резервы (504 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (4,889 триллиона рублей).
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денежная база
Банк России, денежная база
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в широком определении в сентябре выросла до 28,5 трлн руб
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 октября увеличился до 28,532 триллиона рублей с 28,141 триллиона на 1 сентября, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель вырос на 390,7 миллиарда рублей, или на 1,39%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,884 триллиона рублей на 1 октября). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,255 триллиона), обязательные резервы (504 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (4,889 триллиона рублей).