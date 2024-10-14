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ЦБ отложил вопрос с публикацией прогнозной траектории курса рубля - 14.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ отложил вопрос с публикацией прогнозной траектории курса рубля
ЦБ отложил вопрос с публикацией прогнозной траектории курса рубля - 14.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ отложил вопрос с публикацией прогнозной траектории курса рубля
Банк России пока отложил идею публиковать прогнозную траекторию курса рубля, сказал журналистам зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин. | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T13:43+0300
2024-10-14T13:43+0300
банк россии
рубль
прогноз
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Банк России пока отложил идею публиковать прогнозную траекторию курса рубля, сказал журналистам зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин. "Пока этот вопрос отложен", - сказал Заботкин, отвечая на соответствующий вопрос. Банк России традиционно не дает прогнозов курса рубля, но уже некоторое время обсуждает возможность публиковать прогнозную траекторию курса. Как отмечала в апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в этой идее есть плюсы - участники рынка и аналитики будут больше понимать, на каких предпосылках базируется регулятор в своих решениях. Но указала она и на минус - такой прогноз может восприниматься как некоторое обязательство и возможность управления курсом.
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рубль, прогноз
Банк России, рубль, прогноз
13:43 14.10.2024
 
ЦБ отложил вопрос с публикацией прогнозной траектории курса рубля

Заботкин: ЦБ пока отложил вопрос с публикацией прогнозной траектории курса рубля

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Банк России пока отложил идею публиковать прогнозную траекторию курса рубля, сказал журналистам зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.
"Пока этот вопрос отложен", - сказал Заботкин, отвечая на соответствующий вопрос.
Банк России традиционно не дает прогнозов курса рубля, но уже некоторое время обсуждает возможность публиковать прогнозную траекторию курса.
Как отмечала в апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в этой идее есть плюсы - участники рынка и аналитики будут больше понимать, на каких предпосылках базируется регулятор в своих решениях. Но указала она и на минус - такой прогноз может восприниматься как некоторое обязательство и возможность управления курсом.
 
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