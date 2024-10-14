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ЦБ отложил вопрос с публикацией прогнозной траектории курса рубля

ЦБ отложил вопрос с публикацией прогнозной траектории курса рубля - 14.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ отложил вопрос с публикацией прогнозной траектории курса рубля

Банк России пока отложил идею публиковать прогнозную траекторию курса рубля, сказал журналистам зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин. | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T13:43+0300

2024-10-14T13:43+0300

2024-10-14T13:43+0300

банк россии

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Банк России пока отложил идею публиковать прогнозную траекторию курса рубля, сказал журналистам зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин. "Пока этот вопрос отложен", - сказал Заботкин, отвечая на соответствующий вопрос. Банк России традиционно не дает прогнозов курса рубля, но уже некоторое время обсуждает возможность публиковать прогнозную траекторию курса. Как отмечала в апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в этой идее есть плюсы - участники рынка и аналитики будут больше понимать, на каких предпосылках базируется регулятор в своих решениях. Но указала она и на минус - такой прогноз может восприниматься как некоторое обязательство и возможность управления курсом.

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