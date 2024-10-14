https://1prime.ru/20241014/ucheniya-852163329.html

В Кремле прокомментировали учения НАТО в условиях спецоперации на Украине

В Кремле прокомментировали учения НАТО в условиях спецоперации на Украине - 14.10.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали учения НАТО в условиях спецоперации на Украине

Ядерные учения НАТО, проводимые в условиях спецоперации на Украине, приведут только к усилению напряженности. Таким мнением поделился официальный представитель... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T13:28+0300

2024-10-14T13:28+0300

2024-10-14T13:28+0300

политика

россия

нато

учения

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/70/840397011_0:66:1610:972_1920x0_80_0_0_06c78721288d6e7f7ac08a191e4f8140.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ядерные учения НАТО, проводимые в условиях спецоперации на Украине, приведут только к усилению напряженности. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности", - заявил пресс-секретарь главы государства.В понедельник на севере Европы начинаются широкомасштабные учения НАТО Steadfast Noon, в которых примут участие две тысячи военнослужащих из 13 стран альянса и до 60 боевых самолетов.

https://1prime.ru/20241004/finlyandiya-851992048.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато, учения