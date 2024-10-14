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В Кремле прокомментировали учения НАТО в условиях спецоперации на Украине
В Кремле прокомментировали учения НАТО в условиях спецоперации на Украине - 14.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали учения НАТО в условиях спецоперации на Украине
Ядерные учения НАТО, проводимые в условиях спецоперации на Украине, приведут только к усилению напряженности. Таким мнением поделился официальный представитель... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T13:28+0300
2024-10-14T13:28+0300
2024-10-14T13:28+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ядерные учения НАТО, проводимые в условиях спецоперации на Украине, приведут только к усилению напряженности. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности", - заявил пресс-секретарь главы государства.В понедельник на севере Европы начинаются широкомасштабные учения НАТО Steadfast Noon, в которых примут участие две тысячи военнослужащих из 13 стран альянса и до 60 боевых самолетов.
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Политика, РОССИЯ, НАТО, учения
В Кремле прокомментировали учения НАТО в условиях спецоперации на Украине
Песков: ядерные учения НАТО ведут к нагнетанию напряженности
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ядерные учения НАТО, проводимые в условиях спецоперации на Украине, приведут только к усилению напряженности. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности", - заявил пресс-секретарь главы государства.
В понедельник на севере Европы начинаются широкомасштабные учения НАТО Steadfast Noon, в которых примут участие две тысячи военнослужащих из 13 стран альянса и до 60 боевых самолетов.
Финляндия примет участие в учениях НАТО по применению ядерного оружия