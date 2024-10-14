https://1prime.ru/20241014/ugroza-852171632.html

"Храбрый!" В Польше заклевали генерала за угрозу бомбить Санкт-Петербург

"Храбрый!" В Польше заклевали генерала за угрозу бомбить Санкт-Петербург - 14.10.2024, ПРАЙМ

"Храбрый!" В Польше заклевали генерала за угрозу бомбить Санкт-Петербург

Читатели польского издания Gazeta повергли жесткой критике экс-начальника Генштаба Польши генерала Раймунда Анджейчака, заявившего, что при возникновении... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T16:29+0300

2024-10-14T16:29+0300

2024-10-14T16:30+0300

происшествия

польша

угроза

россия

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Читатели польского издания Gazeta повергли жесткой критике экс-начальника Генштаба Польши генерала Раймунда Анджейчака, заявившего, что при возникновении конфликта с Российской Федерацией Санкт-Петербург станет военной целью.Один из комментаторов оседлал хорошо знакомую по украинскому конфликту тему: "Какой храбрый генерал! Интересно, был бы он таким же смелым, если бы ему велели идти на фронт".Другой выступил против того, чтобы генерал обобщал себя с другими поляками: "Кто нападет на Петербург? Какие еще "мы"? Еще одно трепло со своими больным фантазиям". "Нашим политикам не терпится отправить на смерть польскую молодежь, - написал еще один из пользователей. - Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут сбываться"."Этому генералу стоит подумать о карьере стендапера", — подытожили читатели издания.

https://1prime.ru/20241011/polsha-852132276.html

польша

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польша, угроза, россия