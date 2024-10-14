"Храбрый!" В Польше заклевали генерала за угрозу бомбить Санкт-Петербург
Читатели издания Gazeta осудили польского генерала за угрозу в адрес России
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Читатели польского издания Gazeta повергли жесткой критике экс-начальника Генштаба Польши генерала Раймунда Анджейчака, заявившего, что при возникновении конфликта с Российской Федерацией Санкт-Петербург станет военной целью.
Один из комментаторов оседлал хорошо знакомую по украинскому конфликту тему: "Какой храбрый генерал! Интересно, был бы он таким же смелым, если бы ему велели идти на фронт".
Один из комментаторов оседлал хорошо знакомую по украинскому конфликту тему: "Какой храбрый генерал! Интересно, был бы он таким же смелым, если бы ему велели идти на фронт".
Другой выступил против того, чтобы генерал обобщал себя с другими поляками: "Кто нападет на Петербург? Какие еще "мы"? Еще одно трепло со своими больным фантазиям".
"Нашим политикам не терпится отправить на смерть польскую молодежь, - написал еще один из пользователей. - Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут сбываться".
"Этому генералу стоит подумать о карьере стендапера", — подытожили читатели издания.
"Нашим политикам не терпится отправить на смерть польскую молодежь, - написал еще один из пользователей. - Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут сбываться".
"Этому генералу стоит подумать о карьере стендапера", — подытожили читатели издания.