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"Храбрый!" В Польше заклевали генерала за угрозу бомбить Санкт-Петербург - 14.10.2024, ПРАЙМ
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"Храбрый!" В Польше заклевали генерала за угрозу бомбить Санкт-Петербург
"Храбрый!" В Польше заклевали генерала за угрозу бомбить Санкт-Петербург - 14.10.2024, ПРАЙМ
"Храбрый!" В Польше заклевали генерала за угрозу бомбить Санкт-Петербург
Читатели польского издания Gazeta повергли жесткой критике экс-начальника Генштаба Польши генерала Раймунда Анджейчака, заявившего, что при возникновении... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T16:29+0300
2024-10-14T16:30+0300
происшествия
польша
угроза
россия
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Читатели польского издания Gazeta повергли жесткой критике экс-начальника Генштаба Польши генерала Раймунда Анджейчака, заявившего, что при возникновении конфликта с Российской Федерацией Санкт-Петербург станет военной целью.Один из комментаторов оседлал хорошо знакомую по украинскому конфликту тему: "Какой храбрый генерал! Интересно, был бы он таким же смелым, если бы ему велели идти на фронт".Другой выступил против того, чтобы генерал обобщал себя с другими поляками: "Кто нападет на Петербург? Какие еще "мы"? Еще одно трепло со своими больным фантазиям". "Нашим политикам не терпится отправить на смерть польскую молодежь, - написал еще один из пользователей. - Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут сбываться"."Этому генералу стоит подумать о карьере стендапера", — подытожили читатели издания.
https://1prime.ru/20241011/polsha-852132276.html
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польша, угроза, россия
Происшествия, ПОЛЬША, угроза, РОССИЯ
16:29 14.10.2024 (обновлено: 16:30 14.10.2024)
 
"Храбрый!" В Польше заклевали генерала за угрозу бомбить Санкт-Петербург

Читатели издания Gazeta осудили польского генерала за угрозу в адрес России

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© flickr.com / Terra Libera
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Читатели польского издания Gazeta повергли жесткой критике экс-начальника Генштаба Польши генерала Раймунда Анджейчака, заявившего, что при возникновении конфликта с Российской Федерацией Санкт-Петербург станет военной целью.
Один из комментаторов оседлал хорошо знакомую по украинскому конфликту тему: "Какой храбрый генерал! Интересно, был бы он таким же смелым, если бы ему велели идти на фронт".
Другой выступил против того, чтобы генерал обобщал себя с другими поляками: "Кто нападет на Петербург? Какие еще "мы"? Еще одно трепло со своими больным фантазиям".

"Нашим политикам не терпится отправить на смерть польскую молодежь, - написал еще один из пользователей. - Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут сбываться".

"Этому генералу стоит подумать о карьере стендапера", — подытожили читатели издания.
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ПроисшествияПОЛЬШАугрозаРОССИЯ
 
 
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