Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Конец в японском стиле". В США сделали резкое заявление о будущем Украины - 14.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241014/ukraina-852164581.html
"Конец в японском стиле". В США сделали резкое заявление о будущем Украины
"Конец в японском стиле". В США сделали резкое заявление о будущем Украины - 14.10.2024, ПРАЙМ
"Конец в японском стиле". В США сделали резкое заявление о будущем Украины
Украина столкнется с таким же исходом конфликта с Россией, с каким ранее уже столкнулась Япония. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T14:23+0300
2024-10-14T14:23+0300
политика
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Украина столкнется с таким же исходом конфликта с Россией, с каким ранее уже столкнулась Япония. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер."Вы должны быть в состоянии сражаться с Россией до победного конца. А вы не можете. Поэтому вас ждет конец конфликта в японском стиле: безоговорочная капитуляция", — написал Риттер.На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что украинские власти проводят закрытые переговоры об отказе от части территорий в обмен на вступление в НАТО, так как Киев не получает достаточную военную помощь от своих союзников и осознает невозможность восстановить границы 1991 года.
https://1prime.ru/20241014/ukraina-852160452.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
14:23 14.10.2024
 
"Конец в японском стиле". В США сделали резкое заявление о будущем Украины

Риттер: Украина получит концовку конфликта в японском стиле

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Украина столкнется с таким же исходом конфликта с Россией, с каким ранее уже столкнулась Япония. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Вы должны быть в состоянии сражаться с Россией до победного конца. А вы не можете. Поэтому вас ждет конец конфликта в японском стиле: безоговорочная капитуляция", — написал Риттер.
На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что украинские власти проводят закрытые переговоры об отказе от части территорий в обмен на вступление в НАТО, так как Киев не получает достаточную военную помощь от своих союзников и осознает невозможность восстановить границы 1991 года.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
В США призвали Украину готовиться к суровой зиме
10:43
 
ПолитикаСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала