https://1prime.ru/20241014/ukraina-852164581.html

"Конец в японском стиле". В США сделали резкое заявление о будущем Украины

"Конец в японском стиле". В США сделали резкое заявление о будущем Украины - 14.10.2024, ПРАЙМ

"Конец в японском стиле". В США сделали резкое заявление о будущем Украины

Украина столкнется с таким же исходом конфликта с Россией, с каким ранее уже столкнулась Япония. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T14:23+0300

2024-10-14T14:23+0300

2024-10-14T14:23+0300

политика

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Украина столкнется с таким же исходом конфликта с Россией, с каким ранее уже столкнулась Япония. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер."Вы должны быть в состоянии сражаться с Россией до победного конца. А вы не можете. Поэтому вас ждет конец конфликта в японском стиле: безоговорочная капитуляция", — написал Риттер.На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что украинские власти проводят закрытые переговоры об отказе от части территорий в обмен на вступление в НАТО, так как Киев не получает достаточную военную помощь от своих союзников и осознает невозможность восстановить границы 1991 года.

https://1prime.ru/20241014/ukraina-852160452.html

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