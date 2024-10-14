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Карнавала не будет: неурожай в России спутал все карты

Карнавала не будет: неурожай в России спутал все карты - 14.10.2024, ПРАЙМ

Карнавала не будет: неурожай в России спутал все карты

В этом году в России наблюдается неурожай по ряду культур, особенно это касается кукурузы, подсолнечника и пшеницы. Наиболее сложная ситуация с урожаем кукурузы | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T08:00+0300

2024-10-14T08:00+0300

2024-10-14T08:00+0300

мнения аналитиков

урожай

урожай зерновых

сбор урожая

сельхозпродукция

экспорт сельхозпродукции

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В этом году в России наблюдается неурожай по ряду культур, особенно это касается кукурузы, подсолнечника и пшеницы. Наиболее сложная ситуация с урожаем кукурузы заключается в том, что немалая часть была потеряна из-за сильной засухи. В Турции и на Украине урожай этих культур тоже был не самым удачным, что, безусловно, влияет на уровень цен.При дальнейшем росте спроса на внешних рынках цены продолжат расти. Кроме того, фермеры, потерявшие немалую долю своего урожая, постараются компенсировать убытки, продав оставшийся объем продукции максимально дорого. Удешевления на внутреннем рынке, скорее всего, не случится – только если Россия не введёт бан на экспорт, что вполне возможно на фоне растущего экспортного спроса и низкого урожая.Пока точные прогнозы по цене строить рано - ее регулирует рынок. Судя по тому, что мы видим, начался постепенный сбор урожая, экспортеры предлагают выгодные цены, а внешний рынок выглядит благоприятным. За последнюю неделю стоимость кукурузы продолжает расти и тенденция на рост сохраняется. Увеличение экспортных пошлин в России в 10 раз вынудило экспортеров поднять ценники.Шансов на снижение спроса мало - основные потребители, такие как Турция, нуждаются в этом продукте, спрос с их стороны будет оставаться высоким. Единственный вопрос - это пошлина на импорт кукурузы и ячменя в Турции, которую скорее всего отменят.Рынок Ирана также нуждается в кукурузе, импортируя порядка 9 миллионов тонн в год. В условиях, когда весь урожай в России в этом сезоне составляет порядка 12 миллионов тонн, это также станет сильным драйвером рынка, даже несмотря на то, что Иран импортирует кукурузу из Бразилии.В этом году урожай льна на юге был меньше, но в сибирских регионах, особенно на Алтае, собрали хороший урожай. Основной рынок сбыта льна — это Китай. В начале сезона большую часть урожая забирал внутренний рынок, российские маслозаводы покупали лён достаточно активно, благодаря чему цены были на высоком уровне. На Китай тоже экспортировали, но не так много.В Алтайском крае сейчас только начинают убирать лён. Практически весь урожай оттуда идёт в Китай, но вопрос сбалансированности рынка по цене остается открытым.Что касается урожая гороха, то плановый сбор был на уровне 4,5 миллиона тонн, а по факту - примерно 4 миллиона, снижение некритичное, но оно есть. В прошлом году основными покупателями были Китай и Индия, экспорт по этим направлениям был очень активный, из-за чего у нас не осталось остатков.В настоящее время Индия активно закупает горох, несмотря на внутренний хороший урожай, и продлила разрешение на импорт. Цены пока остаются стабильными, но невысокими, поскольку Индии нужно усреднить свой дорогой внутренний урожай более дешевым импортным горохом.Со стороны Китая спрос слабее из-за низких цен на всю кормовую группу, а из-за дождей в России достаточно низкое качество гороха, в связи с чем Китай может принимать наш горох только как фуражный. Поэтому Китай предпочитает покупать горох у Канады, где качество лучше. Есть некоторый спрос и на Ближнем Востоке.В свою очередь, алтайские фермеры не готовы продавать горох по низким ценам, поэтому экспорта практически нет. Общий объем экспорта сохранится, хотя и не достигнет показателей прошлого года. Основной вопрос - когда наши фермеры начнут снижать ожидания по цене, потому что предпосылок роста внешних рынков нет, а экспортные объёмы не увеличатся без снижения цен на внутреннем рынке.Что касается пшеницы, то, вероятно, ожидания будут гораздо ниже, чем планировалось, поскольку Турция ввела запрет на импорт, что оказало сильное влияние на международный рынок пшеницы и особенно на Россию, являющуюся главным поставщиком этой культуры. Турция является крупным импортером пшеницы, поэтому после введения импортного бана ситуация на международном рынке и в России изменилась: спрос и предложение перестали соответствовать друг другу. Небольшие объёмы идут до сих пор в Турцию на реэкспорт, но цены там низкие. Спасти ситуацию для них может только то, что Россия будет экспортировать им пшеницу бесплатно, что маловероятно.Высока вероятность того, что экспорт до конца года преимущественно будет слабее прошлогоднего из-за сильного дисбаланса на рынке.Автор: Джульетта Аведисьян, трейдер международной агроторговой компании AGS

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Джульетта Аведисьян https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852048332_0:141:901:1041_100x100_80_0_0_9c8289d919ce241b718138f356ab5ab2.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Джульетта Аведисьян https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852048332_0:141:901:1041_100x100_80_0_0_9c8289d919ce241b718138f356ab5ab2.jpg

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