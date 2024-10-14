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Эксперт раскрыл, почему россияне начали избавляться от валюты - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт раскрыл, почему россияне начали избавляться от валюты
Эксперт раскрыл, почему россияне начали избавляться от валюты - 14.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, почему россияне начали избавляться от валюты
Россияне начали активно продавать валюту на фоне нескольких факторов, рассказал агентству "Прайм" директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T03:03+0300
2024-10-14T03:03+0300
экономика
эксклюзив
россия
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россияне начали активно продавать валюту на фоне нескольких факторов, рассказал агентству "Прайм" директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров.По словам эксперта, физические лица, окончательно уверовавшие в то, что высокая ключевая ставка надолго, решили переложиться из валюты с низкой доходностью (или без нее) в инструменты с высокой рублевой доходностью. Если бы в текущих реалиях работал керри-трейд, то можно было бы ожидать большого притока капитала для размещения активов под высокую рублевую ставку.Кроме того, еще одним фактором здесь выступает то, что валюта за 12 месяцев осталась на тех же самых значениях, возможно, физические лица, подверженные эмоциональным решениям, решили закрыть свои позиции, которые покупались год назад на ожиданиях, что курс закрепится выше 100 рублей.Петров заметил, что валютные сбережения, безусловно, остаются в фокусе россиян. Одним из самых интересных до конца года может стать размещения капитала в замещенные государственные облигации, где из-за высокого навеса со стороны продавцов может быть возможность зафиксировать двухзначную доходность в валюте на длительный горизонт.Кто-то все равно продолжает держать какую-то часть валютных сбережений в наличке в сейфе, но фокус сейчас переходит к тому, чтобы размещенные деньги "работали"."Я всегда был сторонником того, чтобы любое инвестиционное решение удовлетворяло запросу инвестора и его потребностям и, если исторически инвестор привык считать доходность в валюте, то ему точно подойдут валютные размещения, тем более, что есть достаточно большой спектр замещенных облигаций с доходностями выше 10% в валюте", - отметил эксперт.Петров также отметил, что рублевые доходности продолжают выглядеть интереснее валютных. Пока спрэд в доходностях сохраняется на уровне 10% и выше (доходность флоутера 20%+, доходность валютных бумаг 10-11%), рублевые доходности будут интереснее валютных. Наверное, при сужении этого спрэда до 5% на валютные размещения стоит обратить более пристальное внимание.
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эксклюзив, россия
Экономика, Эксклюзив, РОССИЯ
03:03 14.10.2024
 
Эксперт раскрыл, почему россияне начали избавляться от валюты

Эксперт Петров: россияне начали продавать валюту на фоне нескольких факторов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россияне начали активно продавать валюту на фоне нескольких факторов, рассказал агентству "Прайм" директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров.
По словам эксперта, физические лица, окончательно уверовавшие в то, что высокая ключевая ставка надолго, решили переложиться из валюты с низкой доходностью (или без нее) в инструменты с высокой рублевой доходностью. Если бы в текущих реалиях работал керри-трейд, то можно было бы ожидать большого притока капитала для размещения активов под высокую рублевую ставку.
Кроме того, еще одним фактором здесь выступает то, что валюта за 12 месяцев осталась на тех же самых значениях, возможно, физические лица, подверженные эмоциональным решениям, решили закрыть свои позиции, которые покупались год назад на ожиданиях, что курс закрепится выше 100 рублей.
Петров заметил, что валютные сбережения, безусловно, остаются в фокусе россиян. Одним из самых интересных до конца года может стать размещения капитала в замещенные государственные облигации, где из-за высокого навеса со стороны продавцов может быть возможность зафиксировать двухзначную доходность в валюте на длительный горизонт.
Кто-то все равно продолжает держать какую-то часть валютных сбережений в наличке в сейфе, но фокус сейчас переходит к тому, чтобы размещенные деньги "работали".
"Я всегда был сторонником того, чтобы любое инвестиционное решение удовлетворяло запросу инвестора и его потребностям и, если исторически инвестор привык считать доходность в валюте, то ему точно подойдут валютные размещения, тем более, что есть достаточно большой спектр замещенных облигаций с доходностями выше 10% в валюте", - отметил эксперт.
Петров также отметил, что рублевые доходности продолжают выглядеть интереснее валютных. Пока спрэд в доходностях сохраняется на уровне 10% и выше (доходность флоутера 20%+, доходность валютных бумаг 10-11%), рублевые доходности будут интереснее валютных. Наверное, при сужении этого спрэда до 5% на валютные размещения стоит обратить более пристальное внимание.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
Россияне впервые с 2023 года начали продавать валюту
8 октября, 16:01
 
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