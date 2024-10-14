https://1prime.ru/20241014/vengriya-852167199.html

Венгрия не поддержала планы ЕС отправить военных советников на Украину

Венгрия не поддержала планы ЕС отправить военных советников на Украину - 14.10.2024, ПРАЙМ

Венгрия не поддержала планы ЕС отправить военных советников на Украину

Будапешт не поддерживает планы Европейского союза по отправке военных советников в Украину, так как это может привести к эскалации конфликта. Об этом заявил... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T15:46+0300

2024-10-14T15:46+0300

2024-10-14T15:46+0300

политика

венгрия

ес

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg

ВЕНГРИЯ, 14 окт - ПРАЙМ. Будапешт не поддерживает планы Европейского союза по отправке военных советников в Украину, так как это может привести к эскалации конфликта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Когда ЕС начал подготовку украинских военных, мы конструктивно воздержались, мы не согласны с этой миссией и считаем ее опасной", - отметил дипломат.По словам Сийярто, за последние годы уже произошло много неприятных случаев, когда одна страна отправляла военных советников в другую, и Венгрия не хотела бы, чтобы ЕС имел отношение к эскалации конфликта.

https://1prime.ru/20241014/siyyarto-852158140.html

венгрия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, ес, украина