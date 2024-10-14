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Венгрия не поддержала планы ЕС отправить военных советников на Украину - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Венгрия не поддержала планы ЕС отправить военных советников на Украину
Венгрия не поддержала планы ЕС отправить военных советников на Украину - 14.10.2024, ПРАЙМ
Венгрия не поддержала планы ЕС отправить военных советников на Украину
Будапешт не поддерживает планы Европейского союза по отправке военных советников в Украину, так как это может привести к эскалации конфликта. Об этом заявил... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T15:46+0300
2024-10-14T15:46+0300
политика
венгрия
ес
украина
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ВЕНГРИЯ, 14 окт - ПРАЙМ. Будапешт не поддерживает планы Европейского союза по отправке военных советников в Украину, так как это может привести к эскалации конфликта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Когда ЕС начал подготовку украинских военных, мы конструктивно воздержались, мы не согласны с этой миссией и считаем ее опасной", - отметил дипломат.По словам Сийярто, за последние годы уже произошло много неприятных случаев, когда одна страна отправляла военных советников в другую, и Венгрия не хотела бы, чтобы ЕС имел отношение к эскалации конфликта.
https://1prime.ru/20241014/siyyarto-852158140.html
венгрия
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венгрия, ес, украина
Политика, ВЕНГРИЯ, ЕС, УКРАИНА
15:46 14.10.2024
 
Венгрия не поддержала планы ЕС отправить военных советников на Украину

Сийярто: Венгрия не поддерживает план отправить военных советников на Украину

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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ВЕНГРИЯ, 14 окт - ПРАЙМ. Будапешт не поддерживает планы Европейского союза по отправке военных советников в Украину, так как это может привести к эскалации конфликта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Когда ЕС начал подготовку украинских военных, мы конструктивно воздержались, мы не согласны с этой миссией и считаем ее опасной", - отметил дипломат.
По словам Сийярто, за последние годы уже произошло много неприятных случаев, когда одна страна отправляла военных советников в другую, и Венгрия не хотела бы, чтобы ЕС имел отношение к эскалации конфликта.
Петер Сийярто
Сийярто предрек Третью мировую войну в случае приема Украины в НАТО
08:13
 
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