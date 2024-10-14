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Шотландский виски начнут разливать в России - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Шотландский виски начнут разливать в России
Шотландский виски начнут разливать в России - 14.10.2024, ПРАЙМ
Шотландский виски начнут разливать в России
Одна из крупнейших алкогольных компаний в РФ - Luding Group - объявила о запуске производства шотландского виски Glendale на территории России, рассказали РИА... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T09:06+0300
2024-10-14T09:06+0300
экономика
россия
виски
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Одна из крупнейших алкогольных компаний в РФ - Luding Group - объявила о запуске производства шотландского виски Glendale на территории России, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Производство шотландского виски Glendale будет на Коломенском винно-коньячном заводе (КВКЗ). Этот шаг символизирует стратегическое развитие группы компаний Luding Group, в чьем портфеле бренд Glendale уже представлен на протяжении многих лет. Виски, производимый ранее исключительно в Шотландии компанией John MacLaren &amp; Sons, входящей в группу Campbell Mayer, теперь будет производиться на российском предприятии", - заявили в компании. Там подчеркнули, что это позволит сделать этот виски доступнее для российского потребителя. "Виски Glendale, сохранивший шотландское качество, будет продаваться по цене, соответствующей эконом-сегменту российского рынка. Это делает его привлекательным для широкого круга потребителей", - подчеркнули в Luding Group. По данным компании, в прошлом полугодии продажи виски выросли на 28% в декалитрах и на 33% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Интерес к виски подогревается не только премиумизацией алкогольных категорий, но и значительной долей параллельного импорта, что свидетельствует о высокой популярности импортных брендов у потребителей. Однако российские бренды в эконом-сегменте также сохраняют лидирующие позиции, что делает запуск локализованного производства еще более важным и своевременным", - уверены в компании.
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россия, виски
Экономика, РОССИЯ, виски
09:06 14.10.2024
 
Шотландский виски начнут разливать в России

Luding Group начнет розлив шотландского виски Glendale в России

© fotolia.com / Alexandr SteblovskiyВиски
Виски - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© fotolia.com / Alexandr Steblovskiy
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Одна из крупнейших алкогольных компаний в РФ - Luding Group - объявила о запуске производства шотландского виски Glendale на территории России, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Производство шотландского виски Glendale будет на Коломенском винно-коньячном заводе (КВКЗ). Этот шаг символизирует стратегическое развитие группы компаний Luding Group, в чьем портфеле бренд Glendale уже представлен на протяжении многих лет. Виски, производимый ранее исключительно в Шотландии компанией John MacLaren & Sons, входящей в группу Campbell Mayer, теперь будет производиться на российском предприятии", - заявили в компании.
Там подчеркнули, что это позволит сделать этот виски доступнее для российского потребителя. "Виски Glendale, сохранивший шотландское качество, будет продаваться по цене, соответствующей эконом-сегменту российского рынка. Это делает его привлекательным для широкого круга потребителей", - подчеркнули в Luding Group.
По данным компании, в прошлом полугодии продажи виски выросли на 28% в декалитрах и на 33% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Интерес к виски подогревается не только премиумизацией алкогольных категорий, но и значительной долей параллельного импорта, что свидетельствует о высокой популярности импортных брендов у потребителей. Однако российские бренды в эконом-сегменте также сохраняют лидирующие позиции, что делает запуск локализованного производства еще более важным и своевременным", - уверены в компании.
%Виски - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
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