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ВТБ запустил доставку банковских продуктов для розничных клиентов в Крыму

ВТБ запустил доставку банковских продуктов для розничных клиентов в Крыму - 14.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ запустил доставку банковских продуктов для розничных клиентов в Крыму

ВТБ запустил доставку банковских продуктов для розничных клиентов в Севастополе и Симферополе, в ближайшее время этот сервис будет запущен в Алуште и Керчи, а... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T11:06+0300

2024-10-14T11:06+0300

2024-10-14T11:06+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. ВТБ запустил доставку банковских продуктов для розничных клиентов в Севастополе и Симферополе, в ближайшее время этот сервис будет запущен в Алуште и Керчи, а до конца года – во всех крупных городах Крыма, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. "ВТБ запустил доставку банковских продуктов для розничных клиентов в Крыму. На первом этапе выездной сервис доступен жителям Севастополя и Симферополя. В ближайшее время доставка будет запущена также в Алуште и Керчи, а до конца года вызвать мобильного специалиста банка смогут жители всех крупных городов полуострова", - говорится в сообщении. Там добавляется, что доставку финансовых продуктов в Крыму обеспечивают 50 специалистов ВТБ, которые могут привезти банковскую карту и оформить вне офиса "практически любой из продуктов банка". Ожидается, что в четвертом квартале штат будет увеличен в 3 раза. Координировать процесс доставки будут логистические хабы, которые в начале октября начали работу в Севастополе и Симферополе. Всего в РФ у банка открыто 26 таких центров, а в перспективе 2026 года их число увеличится до 200. "Выездной сервис в Крыму начал работать в начале октября, и мы уже видим стабильный спрос на дистанционное предоставление качественных банковских услуг. Каждый из мобильных менеджеров обслуживает до 12 клиентов в сутки… Мы ожидаем роста спроса на выездной сервис, в том числе со стороны жителей небольших населенных пунктов, которым не всегда удобно добираться до больших городов", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ Василия Палаткина. Ежемесячно банк получает и отрабатывает около 200 тысяч заявок на услуги розничного выездного сервиса, отмечают в пресс-службе. Каждый десятый розничный клиент банка обслуживается мобильными менеджерами. Услуги доставки ВТБ уже доступны более 100 миллионам россиян, а к началу 2025 года банк планирует увеличить этот показатель на 20%, до 119 миллионов. В середине сентября сообщалось о запуске на полуострове выездного сервиса ВТБ для среднего и малого бизнеса по открытию расчетных счетов, на первом этапе сервис стал доступен в Севастополе, Симферополе и Ялте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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