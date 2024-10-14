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"Открытый гражданский конфликт". Пушков ждет результатов выборов в США
"Открытый гражданский конфликт". Пушков ждет результатов выборов в США - 14.10.2024, ПРАЙМ
"Открытый гражданский конфликт". Пушков ждет результатов выборов в США
Поражение Камалы Харрис на ноябрьских выборах способно вызвать в США проявления насилия и открытый гражданский конфликту. Такое мнение в своем Telegram-канале... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T19:47+0300
2024-10-14T19:47+0300
2024-10-14T19:48+0300
политика
камала харрис
выборы в сша
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Поражение Камалы Харрис на ноябрьских выборах способно вызвать в США проявления насилия и открытый гражданский конфликту. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.По его мнению, нездоровая атмосфера американской предвыборной гонки приближает США "к психологии гражданской войны". Политическая ненависть к сопернику, как считает сенатор, в первую очередь присуща сторонникам вице-президента Харрис, откуда и "ядовитая политическая атмосфера, способствующая покушениям на Трампа". В условиях, когда Камала Харрис теряет позиции, Поражение Харрис может вызвать "проявления насилия и открытый гражданский конфликт", говорится в публикации. Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на 5 ноября. От демократов за пост президента США поборется вице-президент Камала Харрис, от республиканцев - бывший президент Дональд Трамп.
https://1prime.ru/20241012/kharris-852140514.html
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камала харрис, выборы в сша, экспертное мнение
Политика, Камала Харрис, выборы в США, экспертное мнение
"Открытый гражданский конфликт". Пушков ждет результатов выборов в США
Пушков: поражение Харрис на выборах может вызвать открытый гражданский конфликт
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Поражение Камалы Харрис на ноябрьских выборах способно вызвать в США проявления насилия и открытый гражданский конфликту. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По его мнению, нездоровая атмосфера американской предвыборной гонки приближает США "к психологии гражданской войны". Политическая ненависть к сопернику, как считает сенатор, в первую очередь присуща сторонникам вице-президента Харрис, откуда и "ядовитая политическая атмосфера, способствующая покушениям на Трампа".
В условиях, когда Камала Харрис теряет позиции,
Поражение Харрис может вызвать "проявления насилия и открытый гражданский конфликт", говорится в публикации.
"Это скандал": Сийярто прокомментировал заявления Харрис о Викторе Орбане
Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на 5 ноября. От демократов за пост президента США поборется вице-президент Камала Харрис, от республиканцев - бывший президент Дональд Трамп.