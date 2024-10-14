https://1prime.ru/20241014/vybory-852174337.html

"Открытый гражданский конфликт". Пушков ждет результатов выборов в США

"Открытый гражданский конфликт". Пушков ждет результатов выборов в США - 14.10.2024, ПРАЙМ

"Открытый гражданский конфликт". Пушков ждет результатов выборов в США

Поражение Камалы Харрис на ноябрьских выборах способно вызвать в США проявления насилия и открытый гражданский конфликту. Такое мнение в своем Telegram-канале... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T19:47+0300

2024-10-14T19:47+0300

2024-10-14T19:48+0300

политика

камала харрис

выборы в сша

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84231/89/842318932_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_5fc45ebc9ad59af2a20bfd14d75ff2f2.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Поражение Камалы Харрис на ноябрьских выборах способно вызвать в США проявления насилия и открытый гражданский конфликту. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.По его мнению, нездоровая атмосфера американской предвыборной гонки приближает США "к психологии гражданской войны". Политическая ненависть к сопернику, как считает сенатор, в первую очередь присуща сторонникам вице-президента Харрис, откуда и "ядовитая политическая атмосфера, способствующая покушениям на Трампа". В условиях, когда Камала Харрис теряет позиции, Поражение Харрис может вызвать "проявления насилия и открытый гражданский конфликт", говорится в публикации. Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на 5 ноября. От демократов за пост президента США поборется вице-президент Камала Харрис, от республиканцев - бывший президент Дональд Трамп.

https://1prime.ru/20241012/kharris-852140514.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камала харрис, выборы в сша, экспертное мнение