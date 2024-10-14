https://1prime.ru/20241014/zelenskiy-852161779.html

СМИ: западные союзники нанесли неожиданных удар по Зеленскому

СМИ: западные союзники нанесли неожиданных удар по Зеленскому - 14.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: западные союзники нанесли неожиданных удар по Зеленскому

Восприятие Западом Владимира Зеленского изменилось с эйфории на разочарование. Таким мнением в беседе с немецким изданием Focus поделился полковник в отставке... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T11:47+0300

2024-10-14T11:47+0300

2024-10-14T11:47+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Восприятие Западом Владимира Зеленского изменилось с эйфории на разочарование. Таким мнением в беседе с немецким изданием Focus поделился полковник в отставке Ральф Тиле."После того как в последние годы Запад эйфорическими заявлениями и нарративами поощрял надежды Зеленского на военную поддержку и интеграцию в НАТО и ЕС, сейчас наступает фаза разочарования", — отметил он.По словам Тиле, Западные союзники Киева оказывают лишь ограниченную военную поддержку и не верят в способность ВСУ провести контрнаступление.На прошлой неделе Германия объявила, что больше не будет отправлять в Украину тяжелую военную технику. Россия считает, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и являются законной целью для российских военных.

https://1prime.ru/20241013/zelenskiy-852156628.html

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украина, владимир зеленский