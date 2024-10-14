https://1prime.ru/20241014/zelenskiy-852167079.html

"Это конец". На Западе раскрыли причину срочной поездки Зеленского в Европу

"Это конец". На Западе раскрыли причину срочной поездки Зеленского в Европу - 14.10.2024, ПРАЙМ

"Это конец". На Западе раскрыли причину срочной поездки Зеленского в Европу

После отмены встречи контактной группы в формате "Рамштайн" Владимир Зеленский в срочном порядке отправился в тур по Европе, чтобы заручиться поддержкой... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T15:44+0300

2024-10-14T15:44+0300

2024-10-14T15:45+0300

политика

владимир зеленский

европа

экспертное мнение

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. После отмены встречи контактной группы в формате "Рамштайн" Владимир Зеленский в срочном порядке отправился в тур по Европе, чтобы заручиться поддержкой европейских лидеров в деле вступления Украины в Евросоюз и получения гарантий безопасности. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran высказал британский эксперт Александр Меркурис."Встреча в Рамштайне строилась как решающая встреча, на которой Зеленский собирался снова представить свой план победы, - сказал эксперт. - Теперь встреча не состоится. <…> Зеленский потерпел неудачу с американцами, так что теперь он ездит по Европе и пытается заставить европейцев вмешаться и взять на себя ответственность".Меркурис считает, что Зеленский надеется на ускоренное вступление в Европейский союз, и предупреждает об экономической катастрофе ЕС, которая постигнет объединение, если европейцы пойдут в этом вопросе Зеленскому навстречу. Ряд государств Евросоюза предельно ясно дали понять, что им в принципе не нравится идея вступления Украины в Европейский союз, отметил британский эксперт."Вместе с тем он (Владимир Зеленский - прим. ред.) обращается к европейцам, чтобы они обеспечили ему гарантии безопасности, которые без американцев Европа дать не в состоянии, так что это конец", — подытожил Меркурис.

https://1prime.ru/20241013/zelenskiy-852156628.html

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владимир зеленский, европа, экспертное мнение