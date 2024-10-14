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"Это конец". На Западе раскрыли причину срочной поездки Зеленского в Европу - 14.10.2024, ПРАЙМ
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"Это конец". На Западе раскрыли причину срочной поездки Зеленского в Европу
"Это конец". На Западе раскрыли причину срочной поездки Зеленского в Европу - 14.10.2024, ПРАЙМ
"Это конец". На Западе раскрыли причину срочной поездки Зеленского в Европу
После отмены встречи контактной группы в формате "Рамштайн" Владимир Зеленский в срочном порядке отправился в тур по Европе, чтобы заручиться поддержкой... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T15:44+0300
2024-10-14T15:45+0300
политика
владимир зеленский
европа
экспертное мнение
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. После отмены встречи контактной группы в формате "Рамштайн" Владимир Зеленский в срочном порядке отправился в тур по Европе, чтобы заручиться поддержкой европейских лидеров в деле вступления Украины в Евросоюз и получения гарантий безопасности. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran высказал британский эксперт Александр Меркурис."Встреча в Рамштайне строилась как решающая встреча, на которой Зеленский собирался снова представить свой план победы, - сказал эксперт. - Теперь встреча не состоится. &lt;…&gt; Зеленский потерпел неудачу с американцами, так что теперь он ездит по Европе и пытается заставить европейцев вмешаться и взять на себя ответственность".Меркурис считает, что Зеленский надеется на ускоренное вступление в Европейский союз, и предупреждает об экономической катастрофе ЕС, которая постигнет объединение, если европейцы пойдут в этом вопросе Зеленскому навстречу. Ряд государств Евросоюза предельно ясно дали понять, что им в принципе не нравится идея вступления Украины в Европейский союз, отметил британский эксперт."Вместе с тем он (Владимир Зеленский - прим. ред.) обращается к европейцам, чтобы они обеспечили ему гарантии безопасности, которые без американцев Европа дать не в состоянии, так что это конец", — подытожил Меркурис.
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владимир зеленский, европа, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, экспертное мнение
15:44 14.10.2024 (обновлено: 15:45 14.10.2024)
 
"Это конец". На Западе раскрыли причину срочной поездки Зеленского в Европу

Меркурис: Зеленский пытается добиться гарантий от ЕС после отмены "Рамштайна"

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. После отмены встречи контактной группы в формате "Рамштайн" Владимир Зеленский в срочном порядке отправился в тур по Европе, чтобы заручиться поддержкой европейских лидеров в деле вступления Украины в Евросоюз и получения гарантий безопасности. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran высказал британский эксперт Александр Меркурис.
"Встреча в Рамштайне строилась как решающая встреча, на которой Зеленский собирался снова представить свой план победы, - сказал эксперт. - Теперь встреча не состоится. <…> Зеленский потерпел неудачу с американцами, так что теперь он ездит по Европе и пытается заставить европейцев вмешаться и взять на себя ответственность".
Меркурис считает, что Зеленский надеется на ускоренное вступление в Европейский союз, и предупреждает об экономической катастрофе ЕС, которая постигнет объединение, если европейцы пойдут в этом вопросе Зеленскому навстречу. Ряд государств Евросоюза предельно ясно дали понять, что им в принципе не нравится идея вступления Украины в Европейский союз, отметил британский эксперт.
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"Вместе с тем он (Владимир Зеленский - прим. ред.) обращается к европейцам, чтобы они обеспечили ему гарантии безопасности, которые без американцев Европа дать не в состоянии, так что это конец", — подытожил Меркурис.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийЕВРОПАэкспертное мнение
 
 
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