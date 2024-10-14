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Мишустин назвал объем зерна, который Россия направляет на Экспорт
Мишустин назвал объем зерна, который Россия направляет на Экспорт - 14.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал объем зерна, который Россия направляет на Экспорт
Россия отправляет иностранным покупателям около 40% зерна, растительного масла - 17%, причем только после полного обеспечения внутреннего спроса страны, заявил... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T16:08+0300
2024-10-14T16:08+0300
2024-10-14T16:08+0300
экономика
россия
зерно
экспорт
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия отправляет иностранным покупателям около 40% зерна, растительного масла - 17%, причем только после полного обеспечения внутреннего спроса страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Около 40% зерна отправляем иностранным покупателям. Если же говорить о готовом продовольствии, то растительного масла, например, поставляем за рубеж 17%, что тоже немало. Ну и что главное, только после полного обеспечения внутреннего спроса страны. Хотя еще совсем недавно – по историческим меркам – Россия по многим позициям была импортером продуктов питания. Причем, по самым важным направлениям – по зерну, по мясу птицы, по свинине, по большинству овощей. Теперь ситуация изменилась", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
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россия, зерно, экспорт
Экономика, РОССИЯ, зерно, экспорт
Мишустин назвал объем зерна, который Россия направляет на Экспорт
Мишустин: Россия отправляет на экспорт около 40% зерна
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия отправляет иностранным покупателям около 40% зерна, растительного масла - 17%, причем только после полного обеспечения внутреннего спроса страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Около 40% зерна отправляем иностранным покупателям. Если же говорить о готовом продовольствии, то растительного масла, например, поставляем за рубеж 17%, что тоже немало. Ну и что главное, только после полного обеспечения внутреннего спроса страны. Хотя еще совсем недавно – по историческим меркам – Россия по многим позициям была импортером продуктов питания. Причем, по самым важным направлениям – по зерну, по мясу птицы, по свинине, по большинству овощей. Теперь ситуация изменилась", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".