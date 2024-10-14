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Росстат: в России ускоряется ввод жилья - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Росстат: в России ускоряется ввод жилья
Росстат: в России ускоряется ввод жилья - 14.10.2024, ПРАЙМ
Росстат: в России ускоряется ввод жилья
Ввод жилья в России в январе-сентябре 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% - до 81,1 миллиона квадратных метров,... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T20:39+0300
2024-10-14T21:02+0300
экономика
россия
ввод жилья
росстат
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-сентябре 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% - до 81,1 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В сентябре текущего года, по статистике Росстата, в стране возвели почти 9,9 миллиона квадратных метров – примерно на 3% больше, чем в сентябре 2023 года. При этом населением, по данным ведомства, за девять месяцев построено 55,4 миллиона квадратных метров (почти 70% в структуре ввода) – рост более 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре населением возведено 5,7 миллиона "квадратов" жилья - примерно на 4% меньше, чем год назад. Среди регионов наибольшие объемы ввода жилья за девять месяцев текущего года показали Московская область (почти 9,4 миллиона квадратных метров, плюс 3,4%), Краснодарский край (5,1 миллиона квадратных метров, минус 6%), Ленинградская область (почти 3,5 миллиона квадратных метров, плюс 12,3%), Татарстан (2,9 миллиона квадратных метров, минус 0,9%), Москва (3,1 миллиона квадратных метров, минус 31%), Тюменская область (2,7 миллиона квадратных метров, плюс 12,5%) и Республика Дагестан (2,7 миллиона квадратных метров, рост в два с половиной раза). В Санкт-Петербурге, как указывается в материалах Росстата, в январе-сентябре, ввод жилья сократился на 25% - до примерно 2 миллионов "квадратов".
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россия, ввод жилья, росстат
Экономика, РОССИЯ, ввод жилья, Росстат
20:39 14.10.2024 (обновлено: 21:02 14.10.2024)
 
Росстат: в России ускоряется ввод жилья

Росстат: ввод жилья в России за девять месяцев вырос на 2%

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-сентябре 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% - до 81,1 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.
В сентябре текущего года, по статистике Росстата, в стране возвели почти 9,9 миллиона квадратных метров – примерно на 3% больше, чем в сентябре 2023 года.
При этом населением, по данным ведомства, за девять месяцев построено 55,4 миллиона квадратных метров (почти 70% в структуре ввода) – рост более 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре населением возведено 5,7 миллиона "квадратов" жилья - примерно на 4% меньше, чем год назад.
Среди регионов наибольшие объемы ввода жилья за девять месяцев текущего года показали Московская область (почти 9,4 миллиона квадратных метров, плюс 3,4%), Краснодарский край (5,1 миллиона квадратных метров, минус 6%), Ленинградская область (почти 3,5 миллиона квадратных метров, плюс 12,3%), Татарстан (2,9 миллиона квадратных метров, минус 0,9%), Москва (3,1 миллиона квадратных метров, минус 31%), Тюменская область (2,7 миллиона квадратных метров, плюс 12,5%) и Республика Дагестан (2,7 миллиона квадратных метров, рост в два с половиной раза).
Новый многоэтажный жилой дом в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
СМИ узнало о новой тенденции при покупке жилья в России
Вчера, 09:45
В Санкт-Петербурге, как указывается в материалах Росстата, в январе-сентябре, ввод жилья сократился на 25% - до примерно 2 миллионов "квадратов".
 
ЭкономикаРОССИЯввод жильяРосстат
 
 
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