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Золото дешевеет на фоне укрепления доллара - 14.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241014/zoloto-852173865.html
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара - 14.10.2024, ПРАЙМ
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
Стоимость золота снижается в понедельник вечером на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T18:53+0300
2024-10-14T19:04+0300
экономика
золото
стоимость
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,1 доллара, или на 0,45%, до 2 664,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,48%, до 31,285 доллара за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,3%, до 103,2 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют. Решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики сказываются на курсе американской валюты. Так, в понедельник инвесторы следят за выступлениями представителей ФРС для того, чтобы получить дальнейшие сведения о планируемых регулятором действиях. "В итоге дальнейшая монетарная политика будет определяться актуальными данными по экономическому состоянию страны, инфляции и рынку труда", - цитирует агентство Блумберг слова из выступления главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари (Neel Kashkari). При этом он добавил, что рынок труда остается сильным, а инфляция хоть и остается несколько выше целевого показателя, значительно снизилась с пикового значения.
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золото, стоимость
Экономика, золото, стоимость
18:53 14.10.2024 (обновлено: 19:04 14.10.2024)
 
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

Данные торгов: стоимость золота снижается на фоне укрепления доллара

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,1 доллара, или на 0,45%, до 2 664,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,48%, до 31,285 доллара за унцию.
В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,3%, до 103,2 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют.
Решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики сказываются на курсе американской валюты. Так, в понедельник инвесторы следят за выступлениями представителей ФРС для того, чтобы получить дальнейшие сведения о планируемых регулятором действиях.
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"В итоге дальнейшая монетарная политика будет определяться актуальными данными по экономическому состоянию страны, инфляции и рынку труда", - цитирует агентство Блумберг слова из выступления главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари (Neel Kashkari). При этом он добавил, что рынок труда остается сильным, а инфляция хоть и остается несколько выше целевого показателя, значительно снизилась с пикового значения.
 
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