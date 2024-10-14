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Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

Золото дешевеет на фоне укрепления доллара - 14.10.2024, ПРАЙМ

Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

Стоимость золота снижается в понедельник вечером на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T18:53+0300

2024-10-14T18:53+0300

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золото

стоимость

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,1 доллара, или на 0,45%, до 2 664,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,48%, до 31,285 доллара за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,3%, до 103,2 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют. Решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики сказываются на курсе американской валюты. Так, в понедельник инвесторы следят за выступлениями представителей ФРС для того, чтобы получить дальнейшие сведения о планируемых регулятором действиях. "В итоге дальнейшая монетарная политика будет определяться актуальными данными по экономическому состоянию страны, инфляции и рынку труда", - цитирует агентство Блумберг слова из выступления главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари (Neel Kashkari). При этом он добавил, что рынок труда остается сильным, а инфляция хоть и остается несколько выше целевого показателя, значительно снизилась с пикового значения.

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золото, стоимость