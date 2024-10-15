https://1prime.ru/20241015/aktivy-852191179.html
Путин передал во временное управление Росимущества активы "Главпродукта"
Путин передал во временное управление Росимущества активы "Главпродукта" - 15.10.2024, ПРАЙМ
Путин передал во временное управление Росимущества активы "Главпродукта"
Президент России, Владимир Путин, передал активы холдинга "Главпродукт" во временное управление Росимуществу. Соответствующий документ доступен на портале... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T16:31+0300
2024-10-15T16:31+0300
2024-10-15T16:31+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России, Владимир Путин, передал активы холдинга "Главпродукт" во временное управление Росимуществу. Соответствующий документ доступен на портале официального опубликования правовых актов."Главпродукт" - крупный производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в России, владельцем которого является американская Universal Beverage Company.Указом президента РФ был изменен перечень имущества, в отношении которого вводится временное управление. В список были включены все компании, связанные с "Главпродукт" - "Балтийский консервный завод", "Промсельхозинвест", "Объединенные консервные заводы" и другие. Американская компания Universal Beverage Company является конечным владельцем всех этих компаний, за исключением патента "Главпродукт"."Главпродукт" производит более 500 видов консервов, включая тушенку, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, овощные консервы и многое другое.
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россия, росимущество
Путин передал во временное управление Росимущества активы "Главпродукта"
Активы "Главпродукта" перешли во временное управление Росимущества
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России, Владимир Путин, передал активы холдинга "Главпродукт" во временное управление Росимуществу. Соответствующий документ доступен на портале официального опубликования правовых актов.
"Главпродукт" - крупный производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в России, владельцем которого является американская Universal Beverage Company.
Указом президента РФ был изменен перечень имущества, в отношении которого вводится временное управление. В список были включены все компании, связанные с "Главпродукт" - "Балтийский консервный завод", "Промсельхозинвест", "Объединенные консервные заводы" и другие. Американская компания Universal Beverage Company является конечным владельцем всех этих компаний, за исключением патента "Главпродукт".
"Главпродукт" производит более 500 видов консервов, включая тушенку, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, овощные консервы и многое другое.
Два австрийских завода перешли в управление Росимущества