https://1prime.ru/20241015/aktivy-852191179.html

Путин передал во временное управление Росимущества активы "Главпродукта"

Путин передал во временное управление Росимущества активы "Главпродукта" - 15.10.2024, ПРАЙМ

Путин передал во временное управление Росимущества активы "Главпродукта"

Президент России, Владимир Путин, передал активы холдинга "Главпродукт" во временное управление Росимуществу. Соответствующий документ доступен на портале... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T16:31+0300

2024-10-15T16:31+0300

2024-10-15T16:31+0300

россия

росимущество

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России, Владимир Путин, передал активы холдинга "Главпродукт" во временное управление Росимуществу. Соответствующий документ доступен на портале официального опубликования правовых актов."Главпродукт" - крупный производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в России, владельцем которого является американская Universal Beverage Company.Указом президента РФ был изменен перечень имущества, в отношении которого вводится временное управление. В список были включены все компании, связанные с "Главпродукт" - "Балтийский консервный завод", "Промсельхозинвест", "Объединенные консервные заводы" и другие. Американская компания Universal Beverage Company является конечным владельцем всех этих компаний, за исключением патента "Главпродукт"."Главпродукт" производит более 500 видов консервов, включая тушенку, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, овощные консервы и многое другое.

https://1prime.ru/20240711/rosimuschestvo-850023856.html

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россия, росимущество