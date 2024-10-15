Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин передал во временное управление Росимущества активы "Главпродукта" - 15.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241015/aktivy-852191179.html
Путин передал во временное управление Росимущества активы "Главпродукта"
Путин передал во временное управление Росимущества активы "Главпродукта" - 15.10.2024, ПРАЙМ
Путин передал во временное управление Росимущества активы "Главпродукта"
Президент России, Владимир Путин, передал активы холдинга "Главпродукт" во временное управление Росимуществу. Соответствующий документ доступен на портале... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T16:31+0300
2024-10-15T16:31+0300
россия
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851802552_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_3952818f5ee98a7dd58ec73acecfb8c5.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России, Владимир Путин, передал активы холдинга "Главпродукт" во временное управление Росимуществу. Соответствующий документ доступен на портале официального опубликования правовых актов."Главпродукт" - крупный производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в России, владельцем которого является американская Universal Beverage Company.Указом президента РФ был изменен перечень имущества, в отношении которого вводится временное управление. В список были включены все компании, связанные с "Главпродукт" - "Балтийский консервный завод", "Промсельхозинвест", "Объединенные консервные заводы" и другие. Американская компания Universal Beverage Company является конечным владельцем всех этих компаний, за исключением патента "Главпродукт"."Главпродукт" производит более 500 видов консервов, включая тушенку, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, овощные консервы и многое другое.
https://1prime.ru/20240711/rosimuschestvo-850023856.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851802552_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_9c57f1da933eca1a22585496f864b35f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росимущество
РОССИЯ, Росимущество
16:31 15.10.2024
 
Путин передал во временное управление Росимущества активы "Главпродукта"

Активы "Главпродукта" перешли во временное управление Росимущества

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России, Владимир Путин, передал активы холдинга "Главпродукт" во временное управление Росимуществу. Соответствующий документ доступен на портале официального опубликования правовых актов.
"Главпродукт" - крупный производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в России, владельцем которого является американская Universal Beverage Company.
Указом президента РФ был изменен перечень имущества, в отношении которого вводится временное управление. В список были включены все компании, связанные с "Главпродукт" - "Балтийский консервный завод", "Промсельхозинвест", "Объединенные консервные заводы" и другие. Американская компания Universal Beverage Company является конечным владельцем всех этих компаний, за исключением патента "Главпродукт".
"Главпродукт" производит более 500 видов консервов, включая тушенку, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, овощные консервы и многое другое.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Два австрийских завода перешли в управление Росимущества
11 июля, 16:39
 
РОССИЯРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала