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"Получит право". Россия сможет конфисковать активы Евросоюза

"Получит право". Россия сможет конфисковать активы Евросоюза - 15.10.2024, ПРАЙМ

"Получит право". Россия сможет конфисковать активы Евросоюза

Если Евросоюз начнет использовать доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине, Россия получит право на симметричный ответ. Такое... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T17:27+0300

2024-10-15T17:27+0300

2024-10-15T17:28+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Если Евросоюз начнет использовать доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине, Россия получит право на симметричный ответ. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Левчук.Как ранее заявил высокопоставленный европейский источник, лидеры Евросоюза на саммите 17-18 октября в Брюсселе планируют рассмотреть предоставление Украине кредита в размере $50 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов и обновить обязательства по поддержке Киева.В этой связи Левчук отметил, что в соответствии с нормами международного права "все финансовые операции с суверенными активами Российской Федерации без ее участия являются незаконными". А значит, Россия, по словам юриста, "конфискует аналогичный объем финансовых активов западных стран в ответ на действия Европарламента, если они будут исполнены".При изъятии активов Российской Федерации правомерны встречные действия, которые откроют перспективу и встречных исков, подчеркнул Левчук.

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россия, активы, ес