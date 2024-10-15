https://1prime.ru/20241015/aktsii-852194882.html

Российский рынок акций показал рост в основную сессию

Российский рынок акций показал рост в основную сессию - 15.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций показал рост в основную сессию

Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,17% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T19:08+0300

2024-10-15T19:08+0300

2024-10-15T19:08+0300

экономика

российский рынок акций

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/91/841319193_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_cf9d06abaa8274096f26d9b7b28a3461.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,17% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,17%, до 2805,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,71%, до 951,94 пункта, долларовый РТС – на 0,22%, до 911,11 пункта.

https://1prime.ru/20241014/aktsii-852174471.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, мосбиржа