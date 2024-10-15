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Российский рынок акций показал рост в основную сессию
Российский рынок акций показал рост в основную сессию - 15.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал рост в основную сессию
Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,17% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T19:08+0300
2024-10-15T19:08+0300
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экономика
российский рынок акций
мосбиржа
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,17% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,17%, до 2805,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,71%, до 951,94 пункта, долларовый РТС – на 0,22%, до 911,11 пункта.
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российский рынок акций, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Мосбиржа
Российский рынок акций показал рост в основную сессию
Мосбиржа: российский рынок акций в основную сессию вырос на 1,17%
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,17% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,17%, до 2805,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,71%, до 951,94 пункта, долларовый РТС – на 0,22%, до 911,11 пункта.
Российский рынок акций начал неделю ростом