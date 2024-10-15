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Минфин предложил повысить цены на крепкий алкоголь

Минфин предложил повысить цены на крепкий алкоголь - 15.10.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил повысить цены на крепкий алкоголь

Минфин РФ разработал проект приказа, которым предлагается повысить с 1 января 2025 года минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк, бренди и... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T21:03+0300

2024-10-15T21:03+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ разработал проект приказа, которым предлагается повысить с 1 января 2025 года минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия крепостью выше 28%, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечается в прилагаемом обосновании к проекту приказа, такое решение предлагается в связи с уровнем инфляции, ростом затрат на производство, логистику и ростом ставки акциза на алкоголь с объемной долей этилового спирта выше 18% с текущих 643 рублей до 673 рублей за 1 литр безводного этилового спирта. Как говорится в обосновании, в настоящее время алкогольный рынок функционирует в рамках минимальных цен, установленных приказом № 235н, проиндексированных с 1 июля 2024 года. Тогда МРЦ на водку за 0,5 литра поднялись до 299 рублей (с 281 рубля), коньяка - до 556 рублей (с 517 рублей), а бренди - до 403 рублей (с 375 рублей). Как следует из проекта приказа, Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену водки до 349 рублей за 0,5 литра. Минимальную розничную цену на бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов предлагается повысить до 472 рублей, а на коньяк - до 651 рубля за 0,5 литра. "При установлении предлагаемых проектом приказа минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов субъекты регулирования (производители) не будут нести убытки (затраты) по сравнению с тем, если минимальные цены на такую продукцию останутся на действующем уровне… При сохранении действующего уровня минимальных цен убыток отрасли в 2025 году составит 39 млрд рублей только по водке эконом сегмента", - подчеркивает в обосновании министерство.

https://1prime.ru/20241015/minfin-852178596.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин рф, алкоголь, цены