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Литва приостановит автодвижение на границе с Калининградской областью

Литва приостановит автодвижение на границе с Калининградской областью - 15.10.2024, ПРАЙМ

Литва приостановит автодвижение на границе с Калининградской областью

Литва приостановит движение автомобилей на границе с Калининградской областью 16 октября с 11.00 (12.00 мск) до 12.00 (13.00 мск), сообщает Росгранстрой в своем | 15.10.2024, ПРАЙМ

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экономика

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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Литва приостановит движение автомобилей на границе с Калининградской областью 16 октября с 11.00 (12.00 мск) до 12.00 (13.00 мск), сообщает Росгранстрой в своем Telegram-канале. "ФГКУ Росгранстрой информирует о том, что в связи с принятым литовской стороной решением о приостановлении движения через автомобильный погранпереход Кибартай 16 октября 2024 года с 11:00 до 12:00 по местному времени не будет осуществляться движение через автомобильный пункт пропуска Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой", - говорится в сообщении. Отмечается, что в остальное время пункта пропуска будет работать в штатном режиме. В ведомстве рекомендуют учитывать данную информацию при планировании пересечения государственной границы через автомобильный пункт пропуска "Чернышевское" и отнестись с пониманием к временным неудобствам. Ранее Росгранстрой отмечал, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой и легковой автомобильный трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.

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