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Банки открыли рекордное количество допофисов в Крыму, заявил эксперт

Банки открыли рекордное количество допофисов в Крыму, заявил эксперт - 15.10.2024, ПРАЙМ

Банки открыли рекордное количество допофисов в Крыму, заявил эксперт

Банки РФ в сентябре открыли в Крыму 24 допофиса - это рекордное значение, при этом в целом по РФ продолжается процесс сокращения банковской сети, рассказал РИА... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T15:48+0300

2024-10-15T15:48+0300

2024-10-15T15:48+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Банки РФ в сентябре открыли в Крыму 24 допофиса - это рекордное значение, при этом в целом по РФ продолжается процесс сокращения банковской сети, рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные ЦБ. "В сентябре в Республике Крым было открыто 19 допофисов, а в Севастополе – пять. Итого на полуострове в сентябре было открыто 24 допофиса. Предыдущий рекорд был установлен в августе 2024 года, когда было открыто 14 допофисов", - сообщает Осадчий. За весь 2023 год, по данным ЦБ РФ, на территории полуострова было открыто всего 12 банковских допофисов. "Таким образом, в Крыму ускоряется процесс расширения банковской сети, тогда как в целом по РФ продолжается процесс ее сокращения", - считает он. За сентябрь в целом по РФ число банковских допофисов сократилось на 66 единиц, а за 9 месяцев 2024 года - на 611. Более половины этого сокращения пришлось на Сбербанк - за 9 месяцев этого года число его допофисов сократилось на 310 единиц. Среди регионов России самое большое сокращение банковской сети в сентябре было зафиксировано в Алтайском крае – там число допофисов сократилось на 14 единиц. Темп роста банковской сети в новых регионах ускорился – там за сентябрь было открыто 17 допофисов (9 - в ЛНР, 6 - в ДНР, 2 – в Запорожской области), тогда как за август – только 1.

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