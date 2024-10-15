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Бензин подорожал на бирже в России во вторник

Бензин подорожал на бирже в России во вторник - 15.10.2024, ПРАЙМ

Бензин подорожал на бирже в России во вторник

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник выросла на 0,1%, дизельное топливо при этом подешевело,... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T14:41+0300

2024-10-15T14:41+0300

2024-10-15T14:41+0300

экономика

россия

спбмтсб

бензин

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник выросла на 0,1%, дизельное топливо при этом подешевело, следует из данных торгов. Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник выросла на 0,11%, до 59 684 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,08%, до 64 544 рублей. В то же время по итогам торгов вторника снизилась цена на дизельное топливо. Летнее дизтопливо подешевело 0,05%, до 60 617 рублей за тонну, зимнее - на 0,52%, до 74 068 рублей. Цена на межсезонное топливо снизилась на 0,17% - до 60 419 рублей за тонну. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 0,5%, до 31 250 рублей, мазута - на 0,97%, до 29 109 рублей. Стоимость авиакеросина поднялась на 0,43% - до 80 096 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что дал поручение проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, спбмтсб, бензин