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Экс-вице-президент банка БРИКС: нужен способ работы банка с Россией
Экс-вице-президент банка БРИКС: нужен способ работы банка с Россией - 15.10.2024, ПРАЙМ
Экс-вице-президент банка БРИКС: нужен способ работы банка с Россией
Новому банку развития (НБР) БРИКС требуется найти способ работать с Россией, несмотря на санкции, введенные против страны, высказал свое мнение в разговоре с... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T06:35+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Новому банку развития (НБР) БРИКС требуется найти способ работать с Россией, несмотря на санкции, введенные против страны, высказал свое мнение в разговоре с РИА Новости бывший вице-президент НБР, экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший. В 2023 году президент Нового банка развития Дилма Русеф дала интервью газете Financial Times. Комментируя вынужденную приостановку операций Нового банка развития в России, против которой уже были введены масштабные санкции, Русеф заявила, что "нельзя отрицать существование международной финансовой системы". "Россия, член-основатель банка, у которого почти 20% капитала, парализована в своих отношениях с банком. Что-то нужно сделать, надеюсь, это будет сделано при российском правлении (Россия получит возможность назначить нового президента банка на период с июля 2025 года, указал экономист), чтобы заново соединить банк с одним из его основателей ... Знаю, что сложно, но нужно иметь эту политическую волю ... обойти (санкции), сделать механизмы, которые разрешили бы банку работать", - поделился с агентством мнением Паулу Ногейра Батиста-младший. Он упомянул вероятность того, что на Западе были бы недовольны таким ходом событий, но отметил, что банк, с его точки зрения, и не создавался, чтобы быть послушным Западу. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
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брикс, россия, санкции против рф
Экономика, БРИКС, РОССИЯ, санкции против РФ
Экс-вице-президент банка БРИКС: нужен способ работы банка с Россией
Экс-вице-президент банка БРИКС призвал найти способ работы с РФ в обход санкций
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Новому банку развития (НБР) БРИКС требуется найти способ работать с Россией, несмотря на санкции, введенные против страны, высказал свое мнение в разговоре с РИА Новости бывший вице-президент НБР, экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший.
В 2023 году президент Нового банка развития Дилма Русеф дала интервью газете Financial Times. Комментируя вынужденную приостановку операций Нового банка развития в России, против которой уже были введены масштабные санкции, Русеф заявила, что "нельзя отрицать существование международной финансовой системы".
"Россия, член-основатель банка, у которого почти 20% капитала, парализована в своих отношениях с банком. Что-то нужно сделать, надеюсь, это будет сделано при российском правлении (Россия получит возможность назначить нового президента банка на период с июля 2025 года, указал экономист), чтобы заново соединить банк с одним из его основателей ... Знаю, что сложно, но нужно иметь эту политическую волю ... обойти (санкции), сделать механизмы, которые разрешили бы банку работать", - поделился с агентством мнением Паулу Ногейра Батиста-младший.
ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС
Он упомянул вероятность того, что на Западе были бы недовольны таким ходом событий, но отметил, что банк, с его точки зрения, и не создавался, чтобы быть послушным Западу.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.