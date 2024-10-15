https://1prime.ru/20241015/briks-852177355.html

Экс-вице-президент банка БРИКС: нужен способ работы банка с Россией

Экс-вице-президент банка БРИКС: нужен способ работы банка с Россией - 15.10.2024, ПРАЙМ

Экс-вице-президент банка БРИКС: нужен способ работы банка с Россией

Новому банку развития (НБР) БРИКС требуется найти способ работать с Россией, несмотря на санкции, введенные против страны, высказал свое мнение в разговоре с... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T06:35+0300

2024-10-15T06:35+0300

2024-10-15T06:35+0300

экономика

брикс

россия

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849033131_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_8bca12d0395da24ebf075920ba29ba6e.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Новому банку развития (НБР) БРИКС требуется найти способ работать с Россией, несмотря на санкции, введенные против страны, высказал свое мнение в разговоре с РИА Новости бывший вице-президент НБР, экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший. В 2023 году президент Нового банка развития Дилма Русеф дала интервью газете Financial Times. Комментируя вынужденную приостановку операций Нового банка развития в России, против которой уже были введены масштабные санкции, Русеф заявила, что "нельзя отрицать существование международной финансовой системы". "Россия, член-основатель банка, у которого почти 20% капитала, парализована в своих отношениях с банком. Что-то нужно сделать, надеюсь, это будет сделано при российском правлении (Россия получит возможность назначить нового президента банка на период с июля 2025 года, указал экономист), чтобы заново соединить банк с одним из его основателей ... Знаю, что сложно, но нужно иметь эту политическую волю ... обойти (санкции), сделать механизмы, которые разрешили бы банку работать", - поделился с агентством мнением Паулу Ногейра Батиста-младший. Он упомянул вероятность того, что на Западе были бы недовольны таким ходом событий, но отметил, что банк, с его точки зрения, и не создавался, чтобы быть послушным Западу. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

https://1prime.ru/20240902/oae-851284302.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, россия, санкции против рф