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В Турции оценили способность БРИКС изменить мировой расклад

В Турции оценили способность БРИКС изменить мировой расклад - 15.10.2024, ПРАЙМ

В Турции оценили способность БРИКС изменить мировой расклад

БРИКС вместе с новыми участниками способен бросить вызов ЕС и G20 и изменить баланс сил в мире, пишет турецкое издание Yeni Safak. | 15.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. БРИКС вместе с новыми участниками способен бросить вызов ЕС и G20 и изменить баланс сил в мире, пишет турецкое издание Yeni Safak.Как отмечается, "большая семерка" представляет собой группу развитых стран без институциональной структуры. G20 — важное объединение развитых и развивающихся стран, но также без институциональной структуры. Евросоюз — экономическое и политическое образование, служащее примером интеграции.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ мире ощущается вес развитых государств, что вызывает вопросы о будущем альтернативных образований. И БРИКС, представляющий развивающиеся страны, как раз может создать альтернативную интеграцию.БРИКС принимает новые страны, расширяя границы интеграции. С начала 2024 года туда вошли Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Эфиопия.С новыми участниками БРИКС стал представлять около 36% мирового ВВП. На страны БРИКС приходится более 46% мирового населения, более 40% мировой добычи нефти и 36% мировой добычи природного газа."С таким потенциалом БРИКС способен значительно изменить баланс сил в мировой экономике", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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брикс, турция, g7, g20, ес