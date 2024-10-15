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Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум - 15.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241015/dolg-852176965.html
Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум
Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум - 15.10.2024, ПРАЙМ
Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум
Величина внешнего долга по отношению к российскому ВВП по итогам третьего квартала этого года снизился до нового исторического минимума в 14,5%, следует из... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T05:25+0300
2024-10-15T05:25+0300
экономика
внешний долг
банк россии
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Величина внешнего долга по отношению к российскому ВВП по итогам третьего квартала этого года снизился до нового исторического минимума в 14,5%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. Внешний долг страны стабильно понижается последние несколько лет: по итогам 2020 года он составлял 31%, а уже в 2022 году лишь 16,8%, в конце прошлого года - 15,7%. По итогам второго квартала показатель еще немного уменьшился - до 14,9%. В июле-сентябре 2024 года уровень внешней задолженности РФ продолжил уменьшаться - до 14,5%, это стало новым минимальным уровнем в нынешней истории. Российский внешний долг, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец сентября 2024 года составил 293,4 миллиарда долларов, или примерно 27,4 триллиона рублей. При этом продолжил падать и уровень российского внешнего долга на душу населения: на 1 октября он составил 2 008 долларов, понизившись за июль-сентябрь примерно на 3%, или 58 долларов. Последний раз показатель был меньше в 2005 году, когда составлял 1 802 доллара. Максимальный за современную историю РФ уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%, а на душу населения - в 2013 году на уровне 5 072 доллара.
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внешний долг, банк россии
Экономика, внешний долг, Банк России
05:25 15.10.2024
 
Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум

ЦБ: внешний долг по отношению к ВВП в III квартале снизился до исторического минимума

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Величина внешнего долга по отношению к российскому ВВП по итогам третьего квартала этого года снизился до нового исторического минимума в 14,5%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.
Внешний долг страны стабильно понижается последние несколько лет: по итогам 2020 года он составлял 31%, а уже в 2022 году лишь 16,8%, в конце прошлого года - 15,7%. По итогам второго квартала показатель еще немного уменьшился - до 14,9%.
В июле-сентябре 2024 года уровень внешней задолженности РФ продолжил уменьшаться - до 14,5%, это стало новым минимальным уровнем в нынешней истории. Российский внешний долг, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец сентября 2024 года составил 293,4 миллиарда долларов, или примерно 27,4 триллиона рублей.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
Внешний долг России снизился до 293,4 миллиарда долларов
11 октября, 16:10
При этом продолжил падать и уровень российского внешнего долга на душу населения: на 1 октября он составил 2 008 долларов, понизившись за июль-сентябрь примерно на 3%, или 58 долларов. Последний раз показатель был меньше в 2005 году, когда составлял 1 802 доллара.
Максимальный за современную историю РФ уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%, а на душу населения - в 2013 году на уровне 5 072 доллара.
 
Экономикавнешний долгБанк России
 
 
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