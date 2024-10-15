https://1prime.ru/20241015/ekonomika-852185586.html

Экономист рассказал о российском феномене "бедных в кавычках"

Экономист рассказал о российском феномене "бедных в кавычках" - 15.10.2024, ПРАЙМ

Экономист рассказал о российском феномене "бедных в кавычках"

В России существует определенный феномен — мало зарабатывающие дети богатых родителей, рассказал научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший ректор Ярослав Кузьминов,... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T12:12+0300

2024-10-15T12:12+0300

2024-10-15T12:12+0300

экономика

россия

население

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. В России существует определенный феномен — мало зарабатывающие дети богатых родителей, рассказал научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший ректор Ярослав Кузьминов, его цитирует РБК.По мнению Кузьминова, российские власти не достаточно информированы о источниках формирования платежеспособного спроса и его параметрах в экономике страны."Один из примеров пробелов в поле зрения властей — взрослые дети обеспеченных родителей, живущие за их счет", - отметил эксперт.Он отметил, что это создает трудности для разработки политики в различных сферах, таких как цифровое развитие и транспорт. Чтобы эффективно работать в этих областях, необходимо понимать, как возникает платежеспособный спрос и следить за изменениями в потребительском поведении.Кузьминов выделил три основных направления для корректировки статистики высокодоходных групп населения в России. Во-первых, необходимо учесть помощь от родственников, так как некоторые люди могут жить в квартирах и использовать ресурсы, принадлежащие их родителям. Во-вторых, нужно учитывать замену категорий товаров и услуг, например, когда люди начинают отказываться от дальних путешествий из-за финансовых трудностей. И, наконец, третье направление - определение, как платежеспособный спрос распределяется по разным категориям товаров и услуг.Все эти меры помогут улучшить предсказуемость и эффективность экономической политики, заключили в издании.

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россия, население