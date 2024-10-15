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"Интер РАО" отчиталось об экспорте электроэнергии за девять месяцев - 15.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241015/elektroenergiya-852194131.html
"Интер РАО" отчиталось об экспорте электроэнергии за девять месяцев
"Интер РАО" отчиталось об экспорте электроэнергии за девять месяцев - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Интер РАО" отчиталось об экспорте электроэнергии за девять месяцев
Экспорт электроэнергии из РФ составил по итогам января-сентября свыше 5,5 миллиарда КВт.ч, более половины поставок идет в Казахстан, сообщила журналистам член... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T18:21+0300
2024-10-15T18:25+0300
экономика
интер рао
экспорт электроэнергии
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из РФ составил по итогам января-сентября свыше 5,5 миллиарда КВт.ч, более половины поставок идет в Казахстан, сообщила журналистам член правления "Интер РАО" Александра Панина. "По итогам 9 месяцев у нас поставка более 5,5 миллиарда КВт.ч", - сказала она в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. "В принципе это неплохие результаты, более половины (51%) идет в Казахстан, второе место в объеме поставки занимает Монголия, порядка 17%. К сожалению, значимых поставок в Китай так и не происходит. Это связано с балансовыми ситуациями на территории Дальнего Востока. Поэтому мы сохраняем в Китай поставку в объеме порядка 113 МВт, ровным графиком, в изолированную зону Китая", - добавила Панина.Она напомнила, что основная линия электропередачи 500 кВ "Амурская - Хайхэ" по-прежнему находится в выключенном состоянии, но недавно она работала на период судоходного пропуска. "В этот период времени мы немного поэкспортировали. Это был короткий период времени. Корабли прошли, и собственно полка опять закрылась", - заключила Панина. При этом она не исключила роста экспорта электроэнергии из РФ в четвертом квартале 2024 года."По итогам года пока еще сложно все-таки прогнозировать, впереди еще четвертый квартал зимний. У нас есть какие-то надежды на увеличение зимних поставок", - сказала она в кулуарах Всероссийской тарифной конференции."На четвертый квартал они есть с точки зрения Казахстана. У нас покупатель номер один сейчас - это Казахстан, который сам испытывает острый дефицит электроэнергии и в принципе покупает электроэнергию по коммерческим договорам и в качестве параллельной работы. Зимний период... если будет холодно, аварийность оборудования (в Казахстане - ред.) будет увеличиваться", - добавила Панина.Она отметила, что в южной системе поставок могло бы быть больше, но у "Интер РАО" нет доступных объемов из-за нехватки электроэнергии на юге РФ. Поэтому, в частности, речи о возобновлении экспорта в Турцию пока не идет.
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интер рао, экспорт электроэнергии
Экономика, Интер РАО, экспорт электроэнергии
18:21 15.10.2024 (обновлено: 18:25 15.10.2024)
 
"Интер РАО" отчиталось об экспорте электроэнергии за девять месяцев

"Интер РАО": экспорт электроэнергии из РФ за 9 месяцев превысил 5,5 млрд КВт.ч

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из РФ составил по итогам января-сентября свыше 5,5 миллиарда КВт.ч, более половины поставок идет в Казахстан, сообщила журналистам член правления "Интер РАО" Александра Панина.
"По итогам 9 месяцев у нас поставка более 5,5 миллиарда КВт.ч", - сказала она в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.
"В принципе это неплохие результаты, более половины (51%) идет в Казахстан, второе место в объеме поставки занимает Монголия, порядка 17%. К сожалению, значимых поставок в Китай так и не происходит. Это связано с балансовыми ситуациями на территории Дальнего Востока. Поэтому мы сохраняем в Китай поставку в объеме порядка 113 МВт, ровным графиком, в изолированную зону Китая", - добавила Панина.
Она напомнила, что основная линия электропередачи 500 кВ "Амурская - Хайхэ" по-прежнему находится в выключенном состоянии, но недавно она работала на период судоходного пропуска. "В этот период времени мы немного поэкспортировали. Это был короткий период времени. Корабли прошли, и собственно полка опять закрылась", - заключила Панина.
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При этом она не исключила роста экспорта электроэнергии из РФ в четвертом квартале 2024 года.
"По итогам года пока еще сложно все-таки прогнозировать, впереди еще четвертый квартал зимний. У нас есть какие-то надежды на увеличение зимних поставок", - сказала она в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.
"На четвертый квартал они есть с точки зрения Казахстана. У нас покупатель номер один сейчас - это Казахстан, который сам испытывает острый дефицит электроэнергии и в принципе покупает электроэнергию по коммерческим договорам и в качестве параллельной работы. Зимний период... если будет холодно, аварийность оборудования (в Казахстане - ред.) будет увеличиваться", - добавила Панина.
Она отметила, что в южной системе поставок могло бы быть больше, но у "Интер РАО" нет доступных объемов из-за нехватки электроэнергии на юге РФ. Поэтому, в частности, речи о возобновлении экспорта в Турцию пока не идет.
 
ЭкономикаИнтер РАОэкспорт электроэнергии
 
 
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