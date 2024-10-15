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Добровольно уничтожили экономику. В Европе пришли к мрачным выводам - 15.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Добровольно уничтожили экономику. В Европе пришли к мрачным выводам
Добровольно уничтожили экономику. В Европе пришли к мрачным выводам - 15.10.2024, ПРАЙМ
Добровольно уничтожили экономику. В Европе пришли к мрачным выводам
Упадок Европы уже не остановить, что подтверждают новые факты, пишет чешское издание Info.cz. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T09:35+0300
2024-10-15T09:35+0300
экономика
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Упадок Европы уже не остановить, что подтверждают новые факты, пишет чешское издание Info.cz.Как отмечает автор, Евросоюз зависит от идей и технологий из США и Азии. Проблемы порождает жесткое регулирование экономики и некомпетентность политиков.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАгентство Bloomberg публикует беспощадный анализ положения Европы. Там нет новых фактов, Ранее бывший глава Европейского центробанка Марио Драги в статье об отмирании европейской способности конкурировать упоминал возросшие цены на энергоносители, отсутствие технологий, резкий спад производства — но выводы не те, отмечается в публикации. По сути, предлагается расширить политику, приведшую к упадку.Политики в Европе либо не понимают, либо гонят от себя мысли о необходимости изменений. Президент Франции Эммануэль Макрон предупреждает о риске быть выброшенными с рынка. И Макрон, и Драги предлагают увеличить долги и государственные инвестиции.Наглядный пример проблем с экономикой — состояние автомобильной промышленности. Так, Volkswagen принял новые жесткие европейские нормы и согласился на отказ от двигателя внутреннего сгорания в пользу электромобилей. В результате он резко ограничил свои возможности конкурировать на рынке.Разрыв в производительности между Европой и США начал расти более 20 лет назад. Европа сама создает себе проблемы жестким регулированием и дошла до регулируемой дотационной экономики. "Зеленый курс" увеличивает расходы обывателей и снижает конкурентоспособность промышленности США также стремятся к декарбонизации, но не уничтожают добровольно экономику, в отличие от Европы. Что касается последней, то в условиях технологической революции и быстрых изменений в мире у такой экономики нет шансов, указывает автор"Для начала нужно прекратить отрицать очевидное, признать упадок и попытаться что-то с этим сделать", — призывает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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ес, европа
Экономика, ЕС, ЕВРОПА
09:35 15.10.2024
 
Добровольно уничтожили экономику. В Европе пришли к мрачным выводам

Info: переживаемый экономикой Европы упадок уже невозможно остановить

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Упадок Европы уже не остановить, что подтверждают новые факты, пишет чешское издание Info.cz.
Как отмечает автор, Евросоюз зависит от идей и технологий из США и Азии. Проблемы порождает жесткое регулирование экономики и некомпетентность политиков.
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Агентство Bloomberg публикует беспощадный анализ положения Европы. Там нет новых фактов, Ранее бывший глава Европейского центробанка Марио Драги в статье об отмирании европейской способности конкурировать упоминал возросшие цены на энергоносители, отсутствие технологий, резкий спад производства — но выводы не те, отмечается в публикации. По сути, предлагается расширить политику, приведшую к упадку.
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Политики в Европе либо не понимают, либо гонят от себя мысли о необходимости изменений. Президент Франции Эммануэль Макрон предупреждает о риске быть выброшенными с рынка. И Макрон, и Драги предлагают увеличить долги и государственные инвестиции.
Наглядный пример проблем с экономикой — состояние автомобильной промышленности. Так, Volkswagen принял новые жесткие европейские нормы и согласился на отказ от двигателя внутреннего сгорания в пользу электромобилей. В результате он резко ограничил свои возможности конкурировать на рынке.
Разрыв в производительности между Европой и США начал расти более 20 лет назад. Европа сама создает себе проблемы жестким регулированием и дошла до регулируемой дотационной экономики. "Зеленый курс" увеличивает расходы обывателей и снижает конкурентоспособность промышленности США также стремятся к декарбонизации, но не уничтожают добровольно экономику, в отличие от Европы. Что касается последней, то в условиях технологической революции и быстрых изменений в мире у такой экономики нет шансов, указывает автор
"Для начала нужно прекратить отрицать очевидное, признать упадок и попытаться что-то с этим сделать", — призывает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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