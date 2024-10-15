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ФАС разработает нормативы продаж газа на бирже

ФАС разработает нормативы продаж газа на бирже - 15.10.2024, ПРАЙМ

ФАС разработает нормативы продаж газа на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает работу над документом, устанавливающим нормативы продаж газа на бирже в России, и готовится к... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T14:40+0300

2024-10-15T14:40+0300

2024-10-15T14:40+0300

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СОЧИ, 15 окт – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает работу над документом, устанавливающим нормативы продаж газа на бирже в России, и готовится к активному обсуждению проекта приказа с рынком, сообщил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. ФАС и Минэнерго РФ предлагают установить для "Газпрома" норматив минимальных биржевых продаж газа в 10% от добываемого, для иных газодобытчиков, занимающих доминирующее положение на рынке, - в 2%. "Мы работаем над этим документом. Это правильное направление, потому что цена, которая формируется на биржевых торгах, не может быть монопольно высокой, здесь не может быть нарушений. Здесь есть вопросы, потому что помимо того, что кто-то должен продавать, должны быть и покупатели на рынке. Поэтому необходимо "нормативку" и работу организовать именно таким образом. Сейчас этот вопрос будет активно обсуждаться. Поэтому в таком режиме, который будет удобен для всех участников рынка, мы будем дальше работать", - сказал он. Шаскольский также сообщил, что ФАС не меняла свою позицию по поводу пересмотра тарифов на транспортировку газа для независимых производителей, но тарифную заявку "Газпрома" с обоснованием затрат по-прежнему не получила. "Роснефть" в конце июля обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой о снижении тарифа на транспортировку газа, писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. В прошлом году, как сообщало издание, "Новатэк" и "Роснефть" уже выражали недовольство новой методикой расчета тарифа, разработанной ФАС . По их мнению, она "благоприятствует" "Газпрому".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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