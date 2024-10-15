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Биржевые цены на газ в Европе потеряли около двух процентов

Биржевые цены на газ в Европе потеряли около двух процентов - 15.10.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе потеряли около двух процентов

Биржевые цены на газ в Европе во вторник теряют немногим более 2%, находясь чуть ниже 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 15.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-15T10:00+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник теряют немногим более 2%, находясь чуть ниже 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 440,8 доллара (-3,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.40 мск их стоимость составляет 447,9 доллара (-2,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 458 долларов за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.

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