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В Европе снизились цены на газ
В Европе снизились цены на газ - 15.10.2024, ПРАЙМ
В Европе снизились цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились на 1% – до 452 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 15.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились на 1% – до 452 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 440,8 доллара (-3,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 439,7 доллара (-4%). Последние фьючерсы торговались по 452,2 доллара (-1,3%), что стало ценовым максимумом во вторник. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 458 долларов за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
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европа, цены, газ
Экономика, ЕВРОПА, цены, Газ
В Европе снизились цены на газ
ICE: биржевые цены на газ в Европе снизились на 1% - до $452 за тыс кубометров
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились на 1% – до 452 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 440,8 доллара (-3,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 439,7 доллара (-4%). Последние фьючерсы торговались по 452,2 доллара (-1,3%), что стало ценовым максимумом во вторник. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 458 долларов за тысячу кубометров.
Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года.
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 450 долларов за тысячу кубов
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.