https://1prime.ru/20241015/gaz-852196956.html

Еврокомиссар: Евросоюз может обойтись без российского газа

Еврокомиссар: Евросоюз может обойтись без российского газа - 15.10.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссар: Евросоюз может обойтись без российского газа

Уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС может обойтись без российского газа, а новые контракты с РФ - это политические решения... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T20:12+0300

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС может обойтись без российского газа, а новые контракты с РФ - это политические решения "некоторых стран". "Мы готовы обходиться без российского газа, мы к этому готовились последние годы… Если некоторые страны заключают новые контракты – это политические решения", - заявила она по итогам заседания Совета министров энергетики стран Евросоюза. При этом еврокомиссар признала рост объемов закупок СПГ из России в ЕС, но выразила надежду, что это "не будет трендом".

https://1prime.ru/20241011/gaz-852122466.html

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