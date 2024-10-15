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Еврокомиссар: Евросоюз может обойтись без российского газа
Еврокомиссар: Евросоюз может обойтись без российского газа - 15.10.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссар: Евросоюз может обойтись без российского газа
Уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС может обойтись без российского газа, а новые контракты с РФ - это политические решения... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T20:12+0300
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС может обойтись без российского газа, а новые контракты с РФ - это политические решения "некоторых стран". "Мы готовы обходиться без российского газа, мы к этому готовились последние годы… Если некоторые страны заключают новые контракты – это политические решения", - заявила она по итогам заседания Совета министров энергетики стран Евросоюза. При этом еврокомиссар признала рост объемов закупок СПГ из России в ЕС, но выразила надежду, что это "не будет трендом".
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ес, россия, газ
Энергетика, ЕС, РОССИЯ, Газ
Еврокомиссар: Евросоюз может обойтись без российского газа
Еврокомиссар: в ЕС могут обойтись без газа РФ, но признают рост объемов закупок
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС может обойтись без российского газа, а новые контракты с РФ - это политические решения "некоторых стран".
"Мы готовы обходиться без российского газа, мы к этому готовились последние годы… Если некоторые страны заключают новые контракты – это политические решения", - заявила она по итогам заседания Совета министров энергетики стран Евросоюза.
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При этом еврокомиссар признала рост объемов закупок СПГ из России в ЕС, но выразила надежду, что это "не будет трендом".