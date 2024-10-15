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В ГД одобрили запрет ограничения доступа потребителя к информации о товарах - 15.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ГД одобрили запрет ограничения доступа потребителя к информации о товарах
В ГД одобрили запрет ограничения доступа потребителя к информации о товарах - 15.10.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили запрет ограничения доступа потребителя к информации о товарах
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, по которому продавец не может ограничить доступ потребителя к... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T10:56+0300
2024-10-15T10:56+0300
экономика
россия
госдума
товары
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, по которому продавец не может ограничить доступ потребителя к информации о товаре при отказе потребителем в предоставлении личных данных. Как рассказала ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, поправки направлены на совершенствование механизмов предотвращения избыточной обработки персональных данных граждан. Она отмечала, что законопроектом в том числе предлагается закрепить требование о том, что продавец не вправе ограничивать доступ потребителя к информации о товарах, работах и услугах в связи с отказом потребителя предоставить согласие на обработку персональных данных – за исключением случаев, если обязанность предоставления такого согласия предусмотрена действующим законодательством. По словам Рукавишниковой, необходимость принятия указанной нормы вызвана тем, что в настоящее время предоставление согласия пользователя на обработку персональных данных зачастую является обязательным условием для получения доступа к информации о товарах или услугах. Как подчеркнула сенатор, такое требование предъявляется пользователям независимо от их намерения приобрести эти товары или услуги. Как отметил ранее в своем Telegram-канале депутат ГД Александр Хинштейн, главный смысл проекта - согласие на обработку персональных данных человека - оно всегда должно оформляться, как отдельный, самостоятельный акт.
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россия, госдума, товары
Экономика, РОССИЯ, Госдума, товары
10:56 15.10.2024
 
В ГД одобрили запрет ограничения доступа потребителя к информации о товарах

В ГД поддержали запрет ограничения доступа потребителя к информации о товарах

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, по которому продавец не может ограничить доступ потребителя к информации о товаре при отказе потребителем в предоставлении личных данных.
Как рассказала ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, поправки направлены на совершенствование механизмов предотвращения избыточной обработки персональных данных граждан.
Она отмечала, что законопроектом в том числе предлагается закрепить требование о том, что продавец не вправе ограничивать доступ потребителя к информации о товарах, работах и услугах в связи с отказом потребителя предоставить согласие на обработку персональных данных – за исключением случаев, если обязанность предоставления такого согласия предусмотрена действующим законодательством.
По словам Рукавишниковой, необходимость принятия указанной нормы вызвана тем, что в настоящее время предоставление согласия пользователя на обработку персональных данных зачастую является обязательным условием для получения доступа к информации о товарах или услугах. Как подчеркнула сенатор, такое требование предъявляется пользователям независимо от их намерения приобрести эти товары или услуги.
Как отметил ранее в своем Telegram-канале депутат ГД Александр Хинштейн, главный смысл проекта - согласие на обработку персональных данных человека - оно всегда должно оформляться, как отдельный, самостоятельный акт.
 
ЭкономикаРОССИЯГосдуматовары
 
 
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