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ГД приняла во II чтении проект развития рынка неипотечной секьюритизации
ГД приняла во II чтении проект развития рынка неипотечной секьюритизации - 15.10.2024, ПРАЙМ
ГД приняла во II чтении проект развития рынка неипотечной секьюритизации
Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации. Третье чтение запланировано на 16 октября. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T13:45+0300
2024-10-15T13:45+0300
2024-10-15T13:45+0300
россия
госдума
ипотека
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации. Третье чтение запланировано на 16 октября. Секьюритизация – это один из способов привлечения финансирования путем размещения облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, например, по потребительским или ипотечным кредитам, договорам лизинга и так далее. Законопроект разработан в целях дальнейшего развития и стимулирования роста рынка неипотечной секьюритизации в России. Он предоставляет инициаторам такой секьюритизации (оригинаторам) возможность удержания риска в объеме менее 20%, но не менее 5% (сейчас – не менее 20%) при соблюдении условий, установленных Банком России. В этих целях в статью 42 закона "О рынке ценных бумаг" вносятся изменения, которые дают ЦБ полномочия устанавливать требования к формам и способам принятия таких рисков, а также условия их принятия и порядок определения объема принимаемых рисков. Это, согласно пояснительной записке, позволит обеспечить высокое качество пула денежных требований, передаваемых в секьюритизацию, снизить риски недобросовестной секьюритизации и, как следствие, сохранить надежность выпускаемых облигаций при снижении доли участия оригинатора. Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.
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россия, госдума, ипотека
ГД приняла во II чтении проект развития рынка неипотечной секьюритизации
ГД приняла во II чтении законопроект развития рынка неипотечной секьюритизации
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации. Третье чтение запланировано на 16 октября.
Секьюритизация – это один из способов привлечения финансирования путем размещения облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, например, по потребительским или ипотечным кредитам, договорам лизинга и так далее.
Законопроект разработан в целях дальнейшего развития и стимулирования роста рынка неипотечной секьюритизации в России. Он предоставляет инициаторам такой секьюритизации (оригинаторам) возможность удержания риска в объеме менее 20%, но не менее 5% (сейчас – не менее 20%) при соблюдении условий, установленных Банком России.
В этих целях в статью 42 закона "О рынке ценных бумаг" вносятся изменения, которые дают ЦБ полномочия устанавливать требования к формам и способам принятия таких рисков, а также условия их принятия и порядок определения объема принимаемых рисков.
Это, согласно пояснительной записке, позволит обеспечить высокое качество пула денежных требований, передаваемых в секьюритизацию, снизить риски недобросовестной секьюритизации и, как следствие, сохранить надежность выпускаемых облигаций при снижении доли участия оригинатора.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.