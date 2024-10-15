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Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для хозпостроек

Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для хозпостроек - 15.10.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для хозпостроек

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается распространить "дачную амнистию" на... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T14:10+0300

2024-10-15T14:10+0300

2024-10-15T14:11+0300

россия

госдума

дачная амнистия

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается распространить "дачную амнистию" на хозпостройки, в том числе бани, теплицы и другие постройки. Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время регистрация бани, теплицы и других объектов требует немало времени и денег, а их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности. Поправками, принятыми Госдумой ко второму чтению законопроекта, предлагается уточнить, что положения не применяются к объектам недвижимости, которые в судебном порядке признаны самовольными постройками, подлежащими сносу. В случае, если расположенные на таких земельных участках сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы и другие хозяйственные постройки представляют собой некапитальные строения, сооружения, они принадлежат на праве собственности гражданам, являющимся правообладателями таких земельных участков, отмечается в тексте поправок. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что предложенные изменения позволят в упрощенном порядке зарегистрировать хозяйственные постройки, возведенные на дачных участках – бани, летние кухни, а также оформить права собственности на дома, поделенные для проживания двух семей. Он напоминал, что на сложности в оформлении права собственности неоднократно обращали внимание граждане в своих обращениях, предлагаемые меры – решение проблемы. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) сообщил РИА Новости, что закон призван облегчить жизнь владельцам загородной недвижимости. По его словам, теперь у дачников появится возможность без лишней бюрократической волокиты оформить в собственность не только жилые дома, но и различные хозяйственные постройки. "Представьте себе типичный дачный участок: уютный домик, окружённый садом, а вокруг - целый мир маленьких строений. Здесь и банька, где можно погреться после дня, и сарайчик для инструментов, и теплица, в которой зреют сочные помидоры. Все эти милые сердцу постройки долгие годы существовали как бы в правовом вакууме. Их использовали, о них заботились, но официально их оформить было непросто", - подчеркнул депутат. Парламентарий сообщил, что под новый закон не только хозпостройки попали под действие новой "амнистии", он также распространяется на так называемые "двухсемейные дома" - небольшие таунхаусы, где под одной крышей живут две семьи. "Такие дома, построенные до 1998 года, теперь можно будет оформить в собственность по упрощённой схеме. Это настоящий подарок для тех, кто годами жил в подвешенном состоянии, не имея возможности официально закрепить за собой жильё. Важно отметить, что новый закон - это не просто сухой юридический документ. Это признание государством ценности того образа жизни, который десятилетиями складывался на дачных участках. Здесь люди не только отдыхают, но и трудятся, выращивают урожай, поддерживают семейные традиции. Теперь всё, что создано их руками, получит законный статус", - рассказал Гаврилов. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) рассказал РИА Новости, что в России больше 66 тысяч двухквартирных домов блокированной застройки, у которых нет правоустанавливающих документов. "Предлагается, что информация об общем имуществе в здании, которое находится в общей долевой собственности будет отражена в ЕГРН. Это важный и актуальный законопроект убирает многие бюрократические препоны, усложняющие гражданам свободно распоряжаться своим имуществом", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, дачная амнистия