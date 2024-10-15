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Кабмин увеличил объем квот на вывоз минеральных удобрений - 15.10.2024, ПРАЙМ
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Кабмин увеличил объем квот на вывоз минеральных удобрений
Кабмин увеличил объем квот на вывоз минеральных удобрений - 15.10.2024, ПРАЙМ
Кабмин увеличил объем квот на вывоз минеральных удобрений
Правительство РФ увеличило с 7,3 миллиона тонн до почти 7,6 миллиона тонн объем квот на вывоз минеральных удобрений, действующих до 30 ноября, соответствующее... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T11:25+0300
2024-10-15T11:25+0300
экономика
россия
правительство
удобрения
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило с 7,3 миллиона тонн до почти 7,6 миллиона тонн объем квот на вывоз минеральных удобрений, действующих до 30 ноября, соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство приняло решение увеличить действующую экспортную квоту на сложные минеральные удобрения... Согласно подписанному постановлению, объем квоты на вывоз сложных минеральных удобрений увеличен на 297,1 тысячи тонн - с 7,3 миллиона тонн до почти 7,6 миллиона тонн. ... Экспортные квоты на минеральные удобрения действуют до 30 ноября 2024 года включительно", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Указывается, что постановление позволит производителям экспортировать невостребованные остатки готовой продукции в условиях полного обеспечения потребностей внутреннего рынка.
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россия, правительство, удобрения
Экономика, РОССИЯ, правительство, удобрения
11:25 15.10.2024
 
Кабмин увеличил объем квот на вывоз минеральных удобрений

Кабмин увеличил объем квот на вывоз минеральных удобрений, действующих до 30 ноября

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило с 7,3 миллиона тонн до почти 7,6 миллиона тонн объем квот на вывоз минеральных удобрений, действующих до 30 ноября, соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло решение увеличить действующую экспортную квоту на сложные минеральные удобрения... Согласно подписанному постановлению, объем квоты на вывоз сложных минеральных удобрений увеличен на 297,1 тысячи тонн - с 7,3 миллиона тонн до почти 7,6 миллиона тонн. ... Экспортные квоты на минеральные удобрения действуют до 30 ноября 2024 года включительно", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Указывается, что постановление позволит производителям экспортировать невостребованные остатки готовой продукции в условиях полного обеспечения потребностей внутреннего рынка.
 
ЭкономикаРОССИЯправительствоудобрения
 
 
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