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Фатальная ошибка владельцев кредитных карт: за это начислят огромный штраф - 15.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241015/karty-852164719.html
Фатальная ошибка владельцев кредитных карт: за это начислят огромный штраф
Фатальная ошибка владельцев кредитных карт: за это начислят огромный штраф - 15.10.2024, ПРАЙМ
Фатальная ошибка владельцев кредитных карт: за это начислят огромный штраф
Использование кредитной карты выгодно и привлекательно, но имеет и подводные камни. Главный из них – немалые долги, которые можно накопить из-за обычной ошибки, | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T02:02+0300
2024-10-15T02:02+0300
экономика
эксклюзив
кредитные карты
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Использование кредитной карты выгодно и привлекательно, но имеет и подводные камни. Главный из них – немалые долги, которые можно накопить из-за обычной ошибки, рассказал агентству "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.По его словам, если вам нужен кредит – лучше брать его в банке. Кредитная карта существует для расчетов, а не для того, чтобы получить заемные средства. На самом деле их придумали в США, чтобы не держать на руках много наличных и оплачивать свои текущие траты с определенной периодичностью.Кроме того, по ним обычно есть лимит, свыше которого потратить нельзя, что выгодно отличает их от дебетовых карт, которые при потере или краже могут быть полностью опустошены."Пользоваться кредитками можно и нужно, главное следить за грейс-периодом: это время, в течение которого можно воспользоваться деньгами банка практически бесплатно. Если вы его просрочили, придется платить немалый процент", - рассказал он.Конечно, банки стремятся охватить кредитными картами как можно больше клиентов, привлекая их стимулами вроде кешбэка. Получить такую карту довольно легко, ведь их раздают буквально на улице. Но прежде чем ей воспользоваться, подсчитайте, что выгоднее: платить вовремя, но быть готовым в случае просрочки к немалым штрафам или взять в банке обычный кредит, советует Солодков.Вполне рабочая и схема с расходованием средств с кредитной карты и одновременным откладыванием доходов, например, на банковский депозит – особенно с учетом нынешних ставок. Но опять-таки нельзя выходить за пределы грейс-периода, иначе переплата точно окажется больше того, что удалось заработать, заключил он.
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эксклюзив, кредитные карты
Экономика, Эксклюзив, кредитные карты
02:02 15.10.2024
 
Фатальная ошибка владельцев кредитных карт: за это начислят огромный штраф

Эксперт Солодков: ошибки в использовании кредитных карт могут грозить штрафами

%Кредитные карты
%Кредитные карты
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Использование кредитной карты выгодно и привлекательно, но имеет и подводные камни. Главный из них – немалые долги, которые можно накопить из-за обычной ошибки, рассказал агентству "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
По его словам, если вам нужен кредит – лучше брать его в банке. Кредитная карта существует для расчетов, а не для того, чтобы получить заемные средства. На самом деле их придумали в США, чтобы не держать на руках много наличных и оплачивать свои текущие траты с определенной периодичностью.
Кроме того, по ним обычно есть лимит, свыше которого потратить нельзя, что выгодно отличает их от дебетовых карт, которые при потере или краже могут быть полностью опустошены.
"Пользоваться кредитками можно и нужно, главное следить за грейс-периодом: это время, в течение которого можно воспользоваться деньгами банка практически бесплатно. Если вы его просрочили, придется платить немалый процент", - рассказал он.
Конечно, банки стремятся охватить кредитными картами как можно больше клиентов, привлекая их стимулами вроде кешбэка. Получить такую карту довольно легко, ведь их раздают буквально на улице. Но прежде чем ей воспользоваться, подсчитайте, что выгоднее: платить вовремя, но быть готовым в случае просрочки к немалым штрафам или взять в банке обычный кредит, советует Солодков.
Вполне рабочая и схема с расходованием средств с кредитной карты и одновременным откладыванием доходов, например, на банковский депозит – особенно с учетом нынешних ставок. Но опять-таки нельзя выходить за пределы грейс-периода, иначе переплата точно окажется больше того, что удалось заработать, заключил он.
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