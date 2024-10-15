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ФАС назвала аномально высокой наценку торговых сетей на хлеб
ФАС назвала аномально высокой наценку торговых сетей на хлеб - 15.10.2024, ПРАЙМ
ФАС назвала аномально высокой наценку торговых сетей на хлеб
Средняя наценка торговых сетей на хлеб в России составляет 60%, что является аномально высоким показателем для социально значимого продукта. Об этом заявил... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T15:50+0300
2024-10-15T15:50+0300
2024-10-15T15:50+0300
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СОЧИ, 15 окт - ПРАЙМ. Средняя наценка торговых сетей на хлеб в России составляет 60%, что является аномально высоким показателем для социально значимого продукта. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.ФАС проверила наценки на популярный хлеб в крупных торговых сетях, таких как Х5, "Дикси" и "Магнит", и обнаружила, что хотя некоторые товары имели небольшие наценки, средняя наценка на все исследуемые товары составила 60%.ФАС считает этот показатель неприемлемо высоким и существенно влияющим на формирование цен для потребителя. В середине сентября ФАС направила запросы производителям хлеба, муки и масла по всей стране с целью мониторинга цен на эти продукты, а затем проанализировала ценообразование в 14 федеральных торговых сетях.
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россия, фас рф, хлеб
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, хлеб
ФАС назвала аномально высокой наценку торговых сетей на хлеб
Глава ФАС Шаскольский назвал наценку торговых сетей на хлеб аномально высокой
СОЧИ, 15 окт - ПРАЙМ. Средняя наценка торговых сетей на хлеб в России составляет 60%, что является аномально высоким показателем для социально значимого продукта. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
ФАС проверила наценки на популярный хлеб в крупных торговых сетях, таких как Х5, "Дикси" и "Магнит", и обнаружила, что хотя некоторые товары имели небольшие наценки, средняя наценка на все исследуемые товары составила 60%.
ФАС считает этот показатель неприемлемо высоким и существенно влияющим на формирование цен для потребителя. В середине сентября ФАС направила запросы производителям хлеба, муки и масла по всей стране с целью мониторинга цен на эти продукты, а затем проанализировала ценообразование в 14 федеральных торговых сетях.
Ритейлеры разошлись с ФАС в вопросе наценки на хлеб, заявили в АКОРТ