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ФАС назвала аномально высокой наценку торговых сетей на хлеб

ФАС назвала аномально высокой наценку торговых сетей на хлеб - 15.10.2024, ПРАЙМ

ФАС назвала аномально высокой наценку торговых сетей на хлеб

Средняя наценка торговых сетей на хлеб в России составляет 60%, что является аномально высоким показателем для социально значимого продукта. Об этом заявил... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T15:50+0300

2024-10-15T15:50+0300

2024-10-15T15:50+0300

экономика

россия

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хлеб

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СОЧИ, 15 окт - ПРАЙМ. Средняя наценка торговых сетей на хлеб в России составляет 60%, что является аномально высоким показателем для социально значимого продукта. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.ФАС проверила наценки на популярный хлеб в крупных торговых сетях, таких как Х5, "Дикси" и "Магнит", и обнаружила, что хотя некоторые товары имели небольшие наценки, средняя наценка на все исследуемые товары составила 60%.ФАС считает этот показатель неприемлемо высоким и существенно влияющим на формирование цен для потребителя. В середине сентября ФАС направила запросы производителям хлеба, муки и масла по всей стране с целью мониторинга цен на эти продукты, а затем проанализировала ценообразование в 14 федеральных торговых сетях.

https://1prime.ru/20241010/khleb-852114709.html

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россия, фас рф, хлеб