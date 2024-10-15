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ФАС назвала аномально высокой наценку торговых сетей на хлеб - 15.10.2024, ПРАЙМ
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ФАС назвала аномально высокой наценку торговых сетей на хлеб
ФАС назвала аномально высокой наценку торговых сетей на хлеб - 15.10.2024, ПРАЙМ
ФАС назвала аномально высокой наценку торговых сетей на хлеб
Средняя наценка торговых сетей на хлеб в России составляет 60%, что является аномально высоким показателем для социально значимого продукта. Об этом заявил... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T15:50+0300
2024-10-15T15:50+0300
экономика
россия
фас рф
хлеб
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СОЧИ, 15 окт - ПРАЙМ. Средняя наценка торговых сетей на хлеб в России составляет 60%, что является аномально высоким показателем для социально значимого продукта. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.ФАС проверила наценки на популярный хлеб в крупных торговых сетях, таких как Х5, "Дикси" и "Магнит", и обнаружила, что хотя некоторые товары имели небольшие наценки, средняя наценка на все исследуемые товары составила 60%.ФАС считает этот показатель неприемлемо высоким и существенно влияющим на формирование цен для потребителя. В середине сентября ФАС направила запросы производителям хлеба, муки и масла по всей стране с целью мониторинга цен на эти продукты, а затем проанализировала ценообразование в 14 федеральных торговых сетях.
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россия, фас рф, хлеб
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, хлеб
15:50 15.10.2024
 
ФАС назвала аномально высокой наценку торговых сетей на хлеб

Глава ФАС Шаскольский назвал наценку торговых сетей на хлеб аномально высокой

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство хлеба
Производство хлеба - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СОЧИ, 15 окт - ПРАЙМ. Средняя наценка торговых сетей на хлеб в России составляет 60%, что является аномально высоким показателем для социально значимого продукта. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
ФАС проверила наценки на популярный хлеб в крупных торговых сетях, таких как Х5, "Дикси" и "Магнит", и обнаружила, что хотя некоторые товары имели небольшие наценки, средняя наценка на все исследуемые товары составила 60%.
ФАС считает этот показатель неприемлемо высоким и существенно влияющим на формирование цен для потребителя. В середине сентября ФАС направила запросы производителям хлеба, муки и масла по всей стране с целью мониторинга цен на эти продукты, а затем проанализировала ценообразование в 14 федеральных торговых сетях.
Хлеб - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
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ЭкономикаРОССИЯФАС РФхлеб
 
 
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