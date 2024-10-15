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В Крыму оценили величину турпотока в 2024 году

В Крыму оценили величину турпотока в 2024 году - 15.10.2024, ПРАЙМ

В Крыму оценили величину турпотока в 2024 году

Крым по итогам 2024 года посетят 6,5 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года, сообщил глава минкурортов региона Сергей Ганзий. | 15.10.2024, ПРАЙМ

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туризм

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Крым по итогам 2024 года посетят 6,5 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года, сообщил глава минкурортов региона Сергей Ганзий. "К концу года ожидаем до 6,5 миллиона человек - это столько же, сколько отдохнуло в Крыму 2022-м году. Рост к прошлому году на 20%", - сказал Ганзий журналистам. По итогам девяти месяцев в Крыму побывали 5,236 миллиона туристов, отметил он. Министр добавил, что важным фактором является стабильный информационный фон. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине.

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туризм, крым