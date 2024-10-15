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В Крыму оценили величину турпотока в 2024 году - 15.10.2024, ПРАЙМ
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В Крыму оценили величину турпотока в 2024 году
В Крыму оценили величину турпотока в 2024 году - 15.10.2024, ПРАЙМ
В Крыму оценили величину турпотока в 2024 году
Крым по итогам 2024 года посетят 6,5 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года, сообщил глава минкурортов региона Сергей Ганзий. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T05:21+0300
2024-10-15T05:21+0300
туризм
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Крым по итогам 2024 года посетят 6,5 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года, сообщил глава минкурортов региона Сергей Ганзий. "К концу года ожидаем до 6,5 миллиона человек - это столько же, сколько отдохнуло в Крыму 2022-м году. Рост к прошлому году на 20%", - сказал Ганзий журналистам. По итогам девяти месяцев в Крыму побывали 5,236 миллиона туристов, отметил он. Министр добавил, что важным фактором является стабильный информационный фон. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине.
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туризм, крым
Туризм, КРЫМ
05:21 15.10.2024
 
В Крыму оценили величину турпотока в 2024 году

Власти Крыма ожидают рост турпотока до 6,5 млн человек по итогам года

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Крым по итогам 2024 года посетят 6,5 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года, сообщил глава минкурортов региона Сергей Ганзий.
"К концу года ожидаем до 6,5 миллиона человек - это столько же, сколько отдохнуло в Крыму 2022-м году. Рост к прошлому году на 20%", - сказал Ганзий журналистам.
По итогам девяти месяцев в Крыму побывали 5,236 миллиона туристов, отметил он. Министр добавил, что важным фактором является стабильный информационный фон.
Севастополь, Крым - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2023
Ситуация с турпоездками в Крым приходит в норму, сообщили в союзе туризма
18 июля 2023, 15:21
Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине.
 
ТуризмКРЫМ
 
 
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