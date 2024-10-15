https://1prime.ru/20241015/medkarty-852177196.html

Мурашко рассказал, когда завершится полный переход на электронные медкарты

Мурашко рассказал, когда завершится полный переход на электронные медкарты - 15.10.2024, ПРАЙМ

Мурашко рассказал, когда завершится полный переход на электронные медкарты

Переход на электронные медкарты в РФ будет полностью закончен в 2024 году, уже сейчас почти все медицинские учреждения используют их, однако иногда есть... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T05:30+0300

2024-10-15T05:30+0300

2024-10-15T05:30+0300

минздрав рф

переход на электронные медкарты

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Переход на электронные медкарты в РФ будет полностью закончен в 2024 году, уже сейчас почти все медицинские учреждения используют их, однако иногда есть дублирование на бумаге, сообщил РИА Новости глава Минздрава Михаил Мурашко. "К этому году полностью будет завершён. Уже почти все больницы используют, просто иногда дублируют на бумаге", - сказал министр, отвечая на вопрос, когда будет завершён полный переход на электронные медицинские карты. В пресс-службе Минздрава пояснили, что ведомство ведет системную работу на протяжении нескольких лет в рамках цифровой трансформации отрасли. В регионах благодаря федеральному проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" создана необходимая базовая инфраструктура, активно ведется переход на электронный документооборот. В ведомстве уточнили, что сейчас свыше 65 тысяч подразделений медорганизаций внедрили медицинские информационные системы и передают данные, причем 28 тысяч - это фельдшерско-акушерские пункты.Минздрав установил единые требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, в том числе в части ведения интегрированной электронной медкарты.

https://1prime.ru/20231202/842440648.html

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минздрав рф, переход на электронные медкарты